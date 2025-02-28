Россия назначила своего нового посла в США. Им стал Александр Дарчиев, который находится на дипломатической службе с 1992 года и уже работал в российском представительстве в Вашингтоне на различных должностях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министерство иностранных дел России. Соединенные Штаты уже выдали соответствующее согласование.

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Новый посол России в США

Россия во время переговоров в Стамбуле определила, кто будет новым представителем России в США. Американская сторона передала агреман на назначение директора Департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Соединенных Штатах. Поэтому Дарчиев в ближайшее время поедет в Вашингтон.

64-летний Александр Дарчиев окончил МГУ им. Ломоносова в 1983 году, получил степень кандидата исторических наук. Владеет английским и французским языками. Дарчиев – опытный дипломат, работал в посольстве России в США около 10 лет.

Занимал должность советника посольства с 1997 по 2002 год, а с 2005 по 2010 работал советником-посланником.

Позже Александра Дарчиева назначили послом России и Канаде, где он работал с 2014 по 2021 год, а затем заступил на должность директора департамента Северной Атлантики.

Дарчиев имеет награды от президента России Владимира Путина. В 2019 году его наградили орденом Дружбы, а в 2022 – орденом Почета.

Отношение Дарчиева к войне в Украине

С 2014 года отношения Канады и России были напряженными из-за войны в Украине. Александр Дарчиев тогда говорил о холодной войне и принципе мирного сосуществования, несмотря на противоположные ценности.

Посол также высказывался об урегулировании "конфликта", заявляя, что условием для начала переговоров между Россией и Украиной является прекращение предоставления Киеву оружия и финансирования со стороны западных стран. Также он высказывал мнение о выводе из украинских территорий всех иностранных наемников и инструкторов ВСУ, а также признание так называемых "ДНР", "ЛНР" и Запорожской и Херсонской областей частью России.

Интересно, что Россия и США продолжают сотрудничество и переговоры. Известно, что страны 27 февраля провели в Турции "конструктивные обсуждения" относительно своих дипломатических миссий и договорились провести в ближайшее время провести следующую встречу.