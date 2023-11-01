У нардепа Александра Дубинского в очередной раз проходят обыски

Правоохранители снова пришли к скандальному нардепу Александру Дубинскому домой с обысками. Причиной является возможная причастность политика к организации незаконного выезда за границу.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. Сам Дубинский в своем стиле фактически подтвердил эту информацию.

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Что известно об обысках

Правоохранительные органы 1 ноября в очередной раз проводят обыски у нардепа Александра Дубинского. Сообщается, что причиной является вероятная причастность политика к организации незаконного выезда через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами.

По словам источника, речь об организации незаконного выезда родни сожительницы депутата.

Александр Дубинский уже дал свой комментарий, завуалированно подтвердив факт визита. В своем телеграм-канале он утверждает, что якобы это попытки "найти утраченное доверие", а искать работники ГБР должны "не у Дубинского точно". Также нардеп попытался списать все на личную неприязнь к нему.

Дело Дубинского

Еще в августе Дубинского вызвали на допрос в ГБР из-за его отдыха в Барселоне с девушкой в военное время. Там изучали, каким образом Дубинский выполнял свои обязанности, находясь за границей, а также как подписывал документы и другие важные детали.

Впоследствии нардепу объявили подозрение в подделке документов для выезда за границу. Нардеп смог выехать из Украины с помощью "липовых" документов, якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

Впоследствии Александру Дубинскому суд избрал меру пресечения в виде ношения электронного браслета. Также он имеет ряд других обязательств, он должен не выезжать за пределы Киевской области без разрешения, прибывать к следователям по вызову, сообщать об изменении места жительства и прочее.