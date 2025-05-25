На войне погиб защитник Украины из Коломыи Александр Григорцев

Коломыянин Александр Григорцев погиб на фронте 21 мая. Мужчина защищал страну от начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Коломыи Богдана Станиславского.

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Григорцев был главным сержантом, командиром отделения охраны роты охраны 114-й бригады тактической авиации. Он вернулся из-за границы, чтобы защищать страну.

Александр Григорцев / Фото из фейсбука городского головы Коломыи

Выражаю соболезнования семье и близким Александра. Он защищал Украину от начала полномасштабного вторжения, вернувшись из-за границы. Вечная память и слава нашему защитнику,

– сообщил Станиславский.

"О времени и месте похорон Александра сообщу дополнительно", – пояснил он.

В "Информатор Коломыя" рассказали, что в воскресенье, 25 мая, в Коломыю прибудет скорбный кортеж с телом защитника. Предварительно, в 16:00 траурная процессия проследует по улицам Мазепы, Бандеры, Сечевых Стрельцов, Тарабалки, Петлюры, Франко, Театральная к собору Преображения Христова УГКЦ.

Парастас начнется в воскресенье, 25 мая, в соборе Преображения Христова УГКЦ в 17:00. Чин похорон начнется в 10:00 26 мая в этом же храме. Похоронят героя на Аллее Славы.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Григорьева. Вечная память!