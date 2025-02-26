На войне погиб майор с Полтавщины Александр Коваленко, награжденный орденом Хмельницкого

Выполняя задание на адском фронте погиб майор Александр "Подкова" Коваленко. Его потеря стала тяжелой болью для всей 116 бригады территориальной обороны.

Воин был награжден Орденом Богдана Хмельницкого третьей степени. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на 116 бригаду.

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Майор, который был профессионалом своего дела

Побратимы Александра Коваленко вспоминают, что он был ответственным и профессиональным. Он вместе с подчиненными успешно выполнял задачи в боях под Авдеевкой, когда враг проводил бесконечные штурмы.

Александр умело руководил подразделением, обеспечивал эффективную коммуникацию со смежными силами и делал все возможное, чтобы боевые задачи выполнялись слаженно и успешно,

– говорится в сообщении.

За боевые заслуги "Подкова" был награжден Орденом Богдана Хмельницкого.

Несмотря на сложности, которые были на передовой, Александр Коваленко оставался оптимистом, поддерживал боевой дух побратимов, мог помочь и поддержать.

В то же время майор был требовательным и принципиальным к своим подчиненным, ведь знал, что от этого зависит жизнь каждого военного. Честь и долг для боевого офицера Александра Коваленко была превыше всего.

Подвиг и преданность Украине Александра "Подковы" Коваленко навсегда останутся в сердцах каждого украинца. Склоняем головы в скорби и выражаем соболезнования родным погибшего Героя.