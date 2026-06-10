"Отдал жизнь за каждого из нас": на войне погиб защитник из Киевской области Александр Ковтун

На войне с российскими захватчиками погиб военный из Макарова Киевской области Александр Ковтун. Жизнь защитника оборвалась в результате удара FVP-дрона.

Трагическое известие сообщили городской голова Макарова Вадим Токарь.

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Что известно об Александре Ковтуне?

Александр Ковтун родился 20 мая 1980 года в Макарове Киевской области.

С началом полномасштабного российского вторжения он присоединился к обороне родного поселка, а в феврале 2026 года стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Военный служил марксменом десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1910.

К сожалению, 2 июня 2026 Александр Ковтун погиб в результате удара FVP-дрона на Днепропетровщине.

С честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины,

– написал Вадим Токарь.

По его словам, дома военного ждал брат, родные и близкие.

9 июня Александра Ковтуна похоронили на Аллее Славы на кладбище в Макарове.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Ковтуна. Вечная память Герою!

Они отдали жизнь за Украину