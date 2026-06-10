"Отдал жизнь за каждого из нас": на войне погиб защитник из Киевской области Александр Ковтун
На войне с российскими захватчиками погиб военный из Макарова Киевской области Александр Ковтун. Жизнь защитника оборвалась в результате удара FVP-дрона.
Трагическое известие сообщили городской голова Макарова Вадим Токарь.
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Что известно об Александре Ковтуне?
Александр Ковтун родился 20 мая 1980 года в Макарове Киевской области.
С началом полномасштабного российского вторжения он присоединился к обороне родного поселка, а в феврале 2026 года стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Военный служил марксменом десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1910.
К сожалению, 2 июня 2026 Александр Ковтун погиб в результате удара FVP-дрона на Днепропетровщине.
С честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины,
– написал Вадим Токарь.
По его словам, дома военного ждал брат, родные и близкие.
9 июня Александра Ковтуна похоронили на Аллее Славы на кладбище в Макарове.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Ковтуна. Вечная память Герою!
Они отдали жизнь за Украину
- 8 июня в Киеве провели в последний путь музыканта Ярослава Иванова с позывным "Варнак", который погиб 31 мая во время выполнения боевого задания. Прощание состоялось в Михайловском соборе, а также на площади Независимости.
- К сожалению, на фронте также погиб бывший сотрудник Центра противодействия коррупции Виталий Цокур. Он прошел сквозь тяжелые бои и испытания в составе ССО, а впоследствии получил награды за риски при выполнении боевых задач.
- На днях стало известно о гибели старшего сержанта Игоря Никитенко, который воевал еще с 2014 года. Защитник участвовал в тяжелых боях на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Херсонщине, а также проходил службу в составе 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 12 бригады специального назначения "Азов".