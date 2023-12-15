Заграничная "командировка" Куницкого: в прокуратуре инициировали уголовное производство
Источник:Радио Свобода
Нардеп Александр Куницкий получил разрешение от ВР на выезд за границу, поскольку ехал в "командировку" в Израиль, но оказался во Флориде. Кроме того, он провел за границей не 5 дней, а 3 недели. Офис генпрокурора уже инициировал уголовное производство.
Расследование "Схем" было опубликовано в сети 6 декабря. Журналисты выяснили, что в рамках "командировки" Куницкий уехал не только в Израиль, но и в штат Флорида в США.
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Офис генпрокурора взялся за Куницкого
По факту расследования журналистов "Схем" Генеральный прокурор Украины Андрей Костин инициировал уголовное производство по нардепу "Слуги народа" Александра Куницкого. Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесли 13 декабря 2023 года.
Уголовное производство инициировали по статьям:
- статья 366 "Служебный подлог";
- статья 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".
Отметим, что минимальные санкции указанных статей предусматривают штраф, а максимальные – лишение свободы на срок до 3 лет.
Депутаты уезжают за границу: последние новости
- Народный депутат от ныне запрещенной "ОПЗЖ" Виталий Борт уезжал за границу в командировку. Впрочем, вместо 6 дней он провел в Венгрии 2 месяца. Известно, что Борт встречался с венгерским премьером Виктором Орбаном и его соратником Лоринцем Ночо.
- Пытался уехать в Венгрию 1 декабря и народный депутат, экс-президент Украины Петр Порошенко. Он располагал командировками, впрочем, Госпогранслужба не выпустила его из Украины. Как стало известно, ВР отменила разрешение на выезд. К слову, Порошенко в Венгрии планировал встретиться с Виктором Орбаном.
- Руслан Стефанчук впоследствии объяснил, что не всех депутатов выпускают в командировку за границу и это не нарушение. Он подчеркнул, что иногда ВР может более тщательно рассматривать командировочные запросы и отклонять их, если для этого нет веских причин.