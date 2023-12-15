Заграничная "командировка" Куницкого: в прокуратуре инициировали уголовное производство

Нардеп Александр Куницкий получил разрешение от ВР на выезд за границу, поскольку ехал в "командировку" в Израиль, но оказался во Флориде. Кроме того, он провел за границей не 5 дней, а 3 недели. Офис генпрокурора уже инициировал уголовное производство.

Расследование "Схем" было опубликовано в сети 6 декабря. Журналисты выяснили, что в рамках "командировки" Куницкий уехал не только в Израиль, но и в штат Флорида в США.

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Офис генпрокурора взялся за Куницкого

По факту расследования журналистов "Схем" Генеральный прокурор Украины Андрей Костин инициировал уголовное производство по нардепу "Слуги народа" Александра Куницкого. Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесли 13 декабря 2023 года.

Уголовное производство инициировали по статьям:

статья 366 "Служебный подлог";

статья 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Отметим, что минимальные санкции указанных статей предусматривают штраф, а максимальные – лишение свободы на срок до 3 лет.

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