Розслідування "Схем" опублікували у мережі 6 грудня. Журналісти з'ясували, що у рамках "відрядження" Куницький поїхав не лише в Ізраїль, а й до штату Флорида у США.

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Офіс генпрокурора взявся за Куницького

За фактом розслідування журналістів "Схем" Генеральний прокурор України Андрій Костін ініціював кримінальне провадження щодо нардепа "Слуги народу" Олександра Куницького. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 13 грудня 2023 року.

Кримінальне провадження ініціювали за статтями:

стаття 366 "Службове підроблення";

стаття 358 "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Зазначимо, що мінімальні санкції зазначених статтей передбачають штраф, а максимальні – позбавлення волі строком до 3 років.

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