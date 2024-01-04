"Мы тебя добыли в борьбе": медик из Змеиного Александр Куртев вернулся из вражеского плена

В рамках масштабного обмена пленными освободили 230 украинцев. Среди них – медик Александр Куртев, защищавший Змеиный. В соцсетях девушка военного поделилась радостной новостью.

Александр Куртев, 22-летний медик, отважно защищавший остров Змеиный, наконец-то вернулся домой после почти двухлетнего плена. Его освобождение стало частью большого обмена, о котором сообщили 3 января. Он состоялся при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

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Возвращение Александра Куртева

Отметим, что в общей сложности из числа освобожденных пленных – семеро защитников острова Змеиный. Собственно, среди них военный медик Александр Куртев.

Его фотографию после освобождения опубликовала девушка Ярослава со словами: "Выдыхай, ты дома. Я не могу в это поверить, но мы тебя добыли в борьбе".



Освобожденный Куртев и представитель Координационного штаба / Фото из инстаграма Ярославы Хаджи

Отметим, что на опубликованном фото с Александром не его девушка Ярослава, а Юлия Приймак. Она является руководителем Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Состоялся самый большой за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными: освобождены 230 украинцев и украинок,

– сообщали в Координационном штабе.

Больше о Змеином

Остров Змеиный стал символом непоколебимости украинского духа и борьбы за независимость после того, как 24 февраля 2022 года российские войска атаковали его, но встретили решительный ответ: "Русский военный корабль, иди на*уй!".

Захват острова произошел после ракетно-артиллерийского удара. Собственно, уже 26 февраля появилась информация о пленении наших защитников, которую Вооруженные Силы Украины подтвердили 1 марта.

После эвакуации российских военных 1 июля украинские бойцы 7 июля установили на острове государственный сине-желтый флаг, знаменуя возобновление контроля над Змеиным.

Очевидно, россияне не решили внезапно покинуть остров из-за своего великодушия. Военный Сил специальных операций рассказывал, как планировалась операция о возвращении Змеиного. Он, кстати, исполнял роль водолаза-разведчика.

Из 230 возвращенных украинских защитников есть 130 представителей ВСУ, Национальной гвардии – 55, Государственной пограничной службы – 38, Национальной полиции – 1 и шесть гражданских, незаконно лишенных свободы.