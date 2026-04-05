Ею оккупанты убивают украинцев: умер создатель ракеты "Циркон" Александр Леонов
- В России умер Александр Леонов, создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон", на 75-м году жизни. Этой ракетой россияне неоднократно били по Украине с 2022 года.
- Леонов был председателем и генеральным конструктором "Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" и руководил проектами в ракетно-космической отрасли.
В России умер основатель гиперзвуковой ракеты "Цикрон" Александр Леонов. На момент смерти ему было 74 года.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.
Что известно о смерти Александра Леонова?
О смерти Александра Леонова российским журналистам сообщили осведомленные источники. Оккупант умер на 75-м году жизни.
До своего ухода в мир иной Леонов был главой и генеральным конструктором АО "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" (Реутов в Московской области). Предприятие является одним из ключевых в ракетно-космической отрасли России.
Именно Леонов является создателем гиперзвуковой ракеты "Циркон", которой оккупанты неоднократно били по Украине после полномасштабного вторжения в 2022 году. Журналисты The Moscow Times написали, что в конце января Леонов отчитался о резком увеличении производства "Цирконов" по итогам 2025 года
По данным российских СМИ, Александр Леонов родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. В 1975 году россиянин окончил Московский авиационный институт по специальности "летательные аппараты" и с того же года работал в Центральном конструкторском бюро машиностроения (с 1983-го – "НПО машиностроения"), пройдя путь от инженера-конструктора до руководителя предприятия.
Гендиректором этой корпорации Леонов был назначен в ноябре 2007 года. Он руководил проектными работами по созданию космических систем и ракетных комплексов, участвовал в разработке и принятии на вооружение комплексов "Гранит", "Вулкан", "Бастион" с ракетой "Оникс", а также в работах по перспективным гиперзвуковым аппаратам.
Под руководством Леонова было выведено на орбиту 2 аппарата радиолокационного наблюдения "Кондор-Э". Также россиянин участвовал в производстве боевого оборудования для межконтинентальных баллистических ракет "Авангард".
С 2011 года Леонов заведовал кафедрой "Аэрокосмические системы" МГТУ им. Баумана, был профессором и доктором технических наук.
Когда в последний раз враг обстреливал Украину ракетами "Цикрон"?
По данным Воздушных сил ВСУ, россияне применили против Украины 2 противокорабельные ракеты "Циркон" во время массированной атаки 14 марта. Тогда украинская ПВО сбила 1 воздушную цель.
До этого "Цирконами" враг бил по Украине 7 марта, так же запустив 2 гиперзвуковые цели с территории временно оккупированного Крыма. Тогда противовоздушная оборона не смогла сбить эти ракеты.
Ракеты "Циркон" называют "морскими "Кинжалами"", хотя ее эффективность и характеристики вызывают сомнения.