Он на своем месте, – военный аналитик о новом секретаре СНБО Литвиненко
Владимир Зеленский 26 марта уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова, который занимал ее с 3 октября 2019 года. Президент назначил на эту должность главу Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что Литвиненко учился в академии ФСБ. Однако когда он поступил в это учебное заведение, оно имело другое название, а когда заканчивал в 1994 году, то стало академией ФСБ.
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То, что должно было произойти
Литвиненко имел опыт работы в должности заместителя секретаря СНБО, в Национальном институте стратегических исследований, в Службе внешней разведки. У него есть бэкграунд, профессионализм, опыт преподавательской работы.
Из того, что мне известно, о Литвиненко, он на своем месте. Он имеет соответствующие аналитические, профессиональные способности. Для него это не новая работа и он не является новым человеком в этой системе,
– отметил Мусиенко.
Важно, что в СНБО будет продолжаться серьезная работа, а она заключается в координационном, информационном и аналитическом обеспечении.
"Это аналитика, это работа с информацией, это сведение информации в определенную структуру из различных органов, в частности, разведывательных, но не только. Также это подготовка соответствующих аналитических справок – не только для президента Украины. Кроме того, организация работы такого органа как Совет национальной безопасности и обороны. Поэтому это нормальное назначение, учитывая то, что должно было произойти", – объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Что известного о новоназначенном секретаре СНБО
- Александр Литвиненко 26 марта стал новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны. До этого времени 51-летний Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки Украины.
- Известно, что он имеет несколько высших образований. Специальность инженера-математика по специальности прикладная математика он получил в 1994 году в Институте криптографии, связи и информатики при академии ФСБ РФ. Кроме того, он закончил в 2009-м юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- Также проходил курсы повышения квалификации в Йоркском университете в Торонто (2002) и Маршалл-центр в Гармиш-Партенкирхен (Германия) в 2005. Имеет диплом Королевского колледжа оборонных наук (RCDS) в Великобритании, который получил в 2013 году.
- Также Литвиненко в 1998 году защитил кандидатскую диссертацию в Киевском институте Международных отношений (КИМО) по теме "Политические проблемы международных систем и глобального развития". Позже он защитил и докторскую по направлению "Основы национальной безопасности государства" в Национальном институте стратегических исследований.
- Нынешний секретарь СНБО длительное время занимал должность заместителя директора Национального института стратегических исследований, а в 2019 году возглавил его.
- Литвиненко также с 2005 года возглавлял Управление по вопросам государственной безопасности, работал руководителем Экспертной комиссии и главой Департамента по вопросам государственной безопасности Аппарата СНБО Украины. После победы Революции Достоинства он, пройдя люстрацию, занял кресло заместителя секретаря СНБО.
- В июле 2021 года Александр Литвиненко стал главой Службы внешней разведки. Также он входил в состав Совета нацбезопасности и обороны.