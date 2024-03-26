Он на своем месте, – военный аналитик о новом секретаре СНБО Литвиненко

Владимир Зеленский 26 марта уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова, который занимал ее с 3 октября 2019 года. Президент назначил на эту должность главу Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что Литвиненко учился в академии ФСБ. Однако когда он поступил в это учебное заведение, оно имело другое название, а когда заканчивал в 1994 году, то стало академией ФСБ.

К теме Уже бывший секретарь СНБО: что известно об Алексее Данилове

То, что должно было произойти

Литвиненко имел опыт работы в должности заместителя секретаря СНБО, в Национальном институте стратегических исследований, в Службе внешней разведки. У него есть бэкграунд, профессионализм, опыт преподавательской работы.

Из того, что мне известно, о Литвиненко, он на своем месте. Он имеет соответствующие аналитические, профессиональные способности. Для него это не новая работа и он не является новым человеком в этой системе,

– отметил Мусиенко.

Важно, что в СНБО будет продолжаться серьезная работа, а она заключается в координационном, информационном и аналитическом обеспечении.

"Это аналитика, это работа с информацией, это сведение информации в определенную структуру из различных органов, в частности, разведывательных, но не только. Также это подготовка соответствующих аналитических справок – не только для президента Украины. Кроме того, организация работы такого органа как Совет национальной безопасности и обороны. Поэтому это нормальное назначение, учитывая то, что должно было произойти", – объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Что известного о новоназначенном секретаре СНБО