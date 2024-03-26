Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що Литвиненко навчався в академії ФСБ. Проте коли він вступив до цього навчального закладу, він мав іншу назву, а коли закінчував у 1994 році – він став академією ФСБ.
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Те, що мало відбутися
Литвиненко мав досвід роботи на посаді заступника секретаря РНБО, в Національному інституті стратегічних досліджень, в Службі зовнішньої розвідки. Він має бекграунд, фаховість, досвід викладацької роботи.
З того, що мені відомо, про пана Литвиненка, він на своєму місці. Він має відповідні аналітичні, фахові, професійні здібності. Для нього це не нова робота і він не є новою людиною у цій системі,
– наголосив Мусієнко.
Важливо, що в РНБО буде продовжуватись серйозна робота, а вона полягає у координаційному, інформаційному та аналітичному забезпеченні.
"Це є аналітика, це є робота з інформацією, це зведення інформації в певну структуру з різних органів, зокрема, розвідувальних, але не тільки. Також це підготовка відповідних аналітичних довідок – не тільки для президента України. Крім того, організація роботи такого органу як Рада національної безпеки і оборони. Тому це нормальне призначення з огляду на те, що мало відбутися", – пояснив керівник Центру військово-правових досліджень.
Що відомого про новопризначенного секретаря РНБО
- Олександр Литвиненко 26 березня став новим секретарем Ради національної безпеки і оборони. До цього часу 51-річний Литвиненко очолював Службу Зовнішньої Розвідки України.
- Відомо, що він має декілька вищих освіт. Фах інженера-математика за спеціальністю прикладна математика він здобув у 1994 році в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики при Академії ФСБ РФ. Крім того, він закінчив у 2009-му юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Також проходив курси підвищення кваліфікації в Йоркському університеті в Торонто (2002) та Маршалл-центр у Гарміш-Партенкірхен (Німеччина) в 2005. Має диплом Королівського коледжу оборонних наук (RCDS) у Великобританії, який отримав у 2013 році.
- Також Литвиненко у 1998 році захистив кандидатську дисертацію в Київському інституті Міжнародних відносин (КІМО) за темою "Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку". Пізніше він захистив й докторську за напрямком "Основи національної безпеки держави" в Національному інституті стратегічних досліджень.
- Нинішній секретар РНБО тривалий час обіймав посаду заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень, а у 2019 році очолив його.
- Литвиненко також з 2005 року очолював Управління з питань державної безпеки, працював керівником Експертної комісії та главою Департаменту з питань державної безпеки Апарату РНБО України. Після перемоги Революції Гідності він, пройшовши люстрацію, посів крісло заступника секретаря РНБО.
- У липні 2021 року Олександр Литвиненко став очільником Служби зовнішньої розвідки. Також він входив до складу Ради нацбезпеки та оборони.