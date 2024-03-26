Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що Литвиненко навчався в академії ФСБ. Проте коли він вступив до цього навчального закладу, він мав іншу назву, а коли закінчував у 1994 році – він став академією ФСБ.

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Те, що мало відбутися

Литвиненко мав досвід роботи на посаді заступника секретаря РНБО, в Національному інституті стратегічних досліджень, в Службі зовнішньої розвідки. Він має бекграунд, фаховість, досвід викладацької роботи.

З того, що мені відомо, про пана Литвиненка, він на своєму місці. Він має відповідні аналітичні, фахові, професійні здібності. Для нього це не нова робота і він не є новою людиною у цій системі,

– наголосив Мусієнко.

Важливо, що в РНБО буде продовжуватись серйозна робота, а вона полягає у координаційному, інформаційному та аналітичному забезпеченні.

"Це є аналітика, це є робота з інформацією, це зведення інформації в певну структуру з різних органів, зокрема, розвідувальних, але не тільки. Також це підготовка відповідних аналітичних довідок – не тільки для президента України. Крім того, організація роботи такого органу як Рада національної безпеки і оборони. Тому це нормальне призначення з огляду на те, що мало відбутися", – пояснив керівник Центру військово-правових досліджень.

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