Разведчик, знающий ФСБ изнутри: что известно об Александре Литвиненко – новом секретаре СНБО

26 марта 2024 года президент Украины уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и оперативно назначил ему замену. Новым секретарем Совета Нацбезопасности стал Александр Валерьевич Литвиненко, который ранее возглавлял Службу внешней разведки Украины.

Как и положено выходцу из разведки, о Литвиненко известно совсем немного. Более того, биография генерала “легендирована”. Тем не менее 24 Канал рассказывает то, что можно рассказать о новом секретаре СНБО.

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Биография Александра Литвиненко

Александру Литвиненко 51 год, он родился 27 апреля 1972 года в Киеве. Литвиненко имеет несколько высших образований:

Первое получил в Москве в академии ФСБ, когда это еще не было "зашкваром". Там украинец получил специальность инженера-математика по специальности прикладная математика, в профильном Институте криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ РФ.

Также Литвиненко имеет диплом юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которой он окончил в 2009 году.

Кроме того, еще в 1998-м году он защитил кандидатскую диссертацию в Киевском институте Международных отношений (КИМО) по направлению "политические проблемы международных систем и глобального развития". Впоследствии будущий секретарь СНБО расширил квалификацию, и в возрасте 30 лет защитил докторскую по теме "Основы национальной безопасности государства".

Защита состоялась в Национальном институте стратегических исследований. Это мощный аналитический центр при президенте Украины. Самым известным его представителем является Владимир Горбулин.Александр Литвиненко долгое время был заместителем Горбулина, также они выступали как соавторы многих научных статей. Интересно, что Литвиненко считается специалистом именно по России, он был автором статей для "Зеркала недели", а также постоянным экспертом для других украинских СМИ.

Работа в СНБО и что говорил о войне Украины против России

Путин убежден, что вернуть Украину, остальную часть "исторических российских земель" и восстановить империю можно только в рамках глобального перераспределения мира. Такое перераспределение может длиться 10 – 15 лет, сопровождаться конфликтами разного масштаба и интенсивности, возможно с использованием ядерного оружия. Причем война против Украины воспринимается сейчас Кремлем как важный, но не единственный фронт для России, которая фактически ведет мировую войну с США и Западом в целом,

– Александр Литвиненко в колонке для "Интерфакс-Украина" в ноябре 2023 года объясняет мотивы России и ее президента.



Александр Литвиненко – новый секретарь СНБО / Фото ОП

Работа в СНБО для него не нова. С 2005 года Литвиненко возглавлял Управление по вопросам государственной безопасности, был руководителем Экспертной комиссии и главой Департамента по вопросам государственной безопасности Аппарата СНБО Украины.

После победы Революции Достоинства Литвиненко прошел люстрацию и вернулся в СНБО, где занимал должность заместителя секретаря с 4 апреля 2014 до 13 августа 2019 года. Затем Литвиненко перешел на новую должность – возглавил упомянутый выше Национальный институт стратегических исследований, в котором работал раньше и защищал докторскую.

Кроме преподавания Литвиненко учился сам. Он прошел курсы по повышению квалификации в Йоркском университете в Торонто (2002) и Маршалл-центр в Гармиш-Партенкирхен (Германия) в 2005. Кроме того, закончил Королевский колледж оборонных наук (the RCDS) в Лондоне (2012).

После завершения обучения в Москве в 1994 году (тогда Россия еще не считалась врагом Украины) Александр Литвиненко начал работать, как говорится, по специальности – в Управлении защиты информации Главного управления правительственной связи СБУ. Работу в СБУ совмещал с преподавательской деятельностью в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

23 июля 2021 года Литвиненко назначили новым главой Службы внешней разведки – одной из самых закрытых украинских институтов.Также Литвиненко ввели в состав Совета нацбезопасности и обороны, то есть он является носителем всех тайн нашего государства и участвовал в принятии всех стратегических решений.

Чем занимается СВР Это одна из украинских спецслужб, орган, занимающийся разведкой непосредственно в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Как и в большинстве стран мира, приоритетное место в деятельности СВР занимает агентурная и техническая разведка.



Служба внешней разведки также отвечает за систему информационно-аналитического обеспечения информацией разведки высших органов государственной власти Украины. Среди важнейших ее подразделений – Департамент противодействия внешним угрозам национальной безопасности государства.



Президент Украины представляет главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко, июль 2021 / Фото ОП

Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года. Много работаем в Совете национальной безопасности и обороны. Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он – опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией,

– именно такими словами охарактеризовал президент Александра Литвиненко еще при назначении главой СВР.

26 марта 2024 года его работа в СВР завершилась – его заменил генерал-майор ГУР Олег Иващенко, а сам Литвиненко вернулся в СНБО.

Литвиненко также имеет ранг генерал-майора (в запасе), также имеет 2-й ранг как государственный служащий, награжден орденами и почетными знаками отличия.

, Александр Литвиненко также входил в новосозданную, 8 января 2024 года, делегацию для участия в переговорах по гарантиям безопасности для Украины, где председателем был назначен глава ОП Андрей Ермак. А в ее состав включены еще 15 человек, включая руководителей украинских спецслужб.

Впоследствии была опубликована программная статья Литвиненко в журнале The Economist, а именно в январе 2024 года. В ней он убеждал, что Россию можно сдержать, если как можно больше стран подпишут с Украиной соглашения по безопасности по примеру Великобритании. В этом материале он заявлял, что если России не удастся победить на поле боя в Украине, ее глобальные цели будут существенно подорваны. Для Запада же самым простым самым дешевым способом остановить Россию и другие авторитарные государства – укрепить оборонный потенциал и потенциал безопасности Украины, обеспечить устойчивость украинского общества и государства.