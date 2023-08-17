Картофельные басни и испанский стыд: Лукашенко дал интервью пропагандистке Панченко

Время от времени на арену путинского цирка выпускают Александра Лукашенко. В этот раз самопровозглашенный президент Беларуси побеседовал с Дианой Панченко. Кратко описать интервью можно словами "маразм крепчает".

Что Лукашенко лжет о войне

Абсурдные тезисы Лукашенко распространили белорусские СМИ, сообщает 24 Канал. Россия совершает геноцид украинцев. Между тем, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что войны якобы можно было избежать, а сейчас ее еще не поздно остановить. Это после того, когда Россия убила сотни украинских детей и фактически стерла с лица земли целые города.

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С территории Беларуси в Украину летят ракеты. В то же время Лукашенко принялся врать, что если украинцы не зайдут на территорию Беларуси, его страна "никогда не вступит в эту горячую войну".

Также не обошлось без расхваливания "второй армии мира", которая успешно пакетизируется, и разговоров о российской технике, которая на словах – очень мощная, а на деле очень хорошо горит.

Российские оккупанты бежали из-под Киева от ВСУ. Однако, по версии Лукашенко, Путин отвел войска, чтобы не увеличивать количество жертв. Кстати, только в Мариуполе может быть около 100 тысяч жертв в результате российской агрессии.

В разговоре с пропагандисткой Панченко самопровозглашенный президент Беларуси напомнил, что за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину Путин просил его "прикрыть, если что". Напомним, что прикрыть от Гааги не получится.

Также не обошлось без жалоб на Запад и бряцания ядерным оружием. Похоже, эту привычку Лукашенко одолжил у "бункерного деда". Кроме того, Лукашенко сделал ряд комплиментов Путину. Тот, по словам самопровозглашенного президента Беларуси, стал еще "мудрее и хитрее". Кроме того, Лукашенко всячески хвастался своими добрыми отношениями с Путиным. Похоже, это единственная очень сомнительная "радость" в жизни "главного" картофельщика.