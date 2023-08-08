Любитель молодых красавиц: как Лукашенко меняет женщин и скрывает "неудобного" сына

Александр Лукашенко исповедует традиционные семейные ценности, однако в действительности далек от идеала. Он, хоть и до сих пор имеет законную жену, постоянно меняет любовниц.

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко, очевидно, очень просто относится к вопросам брака. Более того, он якобы скрывает еще одного сына, однако ему уже не впервые прятать кого-то из своих наследников.

Смотрите также Последний шанс Лукашенко: сможет ли Путин втянуть Беларусь в войну с Украиной

Тайна происхождения Коли Лукашенко

В целом у самопровозглашенного президента Беларуси трое детей. Самый известный из них – младший Коленька. Ему удалось стать любимцем отца.



Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем / Фото из открытых источников

Впрочем, кто младший сын Александра Лукашенко доподлинно неизвестно. По информации некоторых СМИ, его родила уроженка Бреста Ирина Абельская. На момент рождения Коли ей было 29 лет, а диктатору – 50. После первых выборов Абельская занимала должность личного врача президента.

Вскоре именно она постоянно сопровождала картофельного фюрера на всех общественных мероприятиях и официальных встречах. В 2001 году женщину выдвинули на должность главврача в больнице Управления делами президента, а ее мать, Людмилу Постоялко, назначили министром здравоохранения. Позже Лукашенко даже наградил маму своего третьего сына орденом Почета.

Информация о том, что именно Ирина Абельская является матерью Коли Лукашенко заомшивается неподтвержденной. Женщина держится от своего предполагаемого сына поодаль.

В то же время сам Николай Лукашенко впервые появился с папой на публике, когда ему едва исполнилось три. Сам Лукашенко подчеркнул, что не собирался скрывать сына, а даже ездил с ним к своему другу российскому диктатору Владимиру Путину, который назвал Колю "божьим даром".

Школьная любовь диктатора

У Александра Лукашека все же есть официальная жена Галина Родионовна. Они уже давно не живут вместе, однако разводиться самопровозглашенный президент Беларуси "не видит смысла".

Галина Родионовна, школьная любовь Лукашенко, проживает в частном доме в белорусском селе Рыжковичи. Работает главным специалистом по санаторно-курортному оздоровлению и лечению при райисполкоме города Шклова. В свое время пара имела довольно бурный роман, но уже к моменту первой инаугурации на пост президента Беларуси их отношения остыли.



Самопровозглашенный президент Беларуси и его супруга / Фото из открытых источников

В последний раз их видели вместе в 1994-м во время визита в Израиль. В этом году Лукашенко впервые стал президентом. То есть почти 30 лет супруги, если его можно так назвать, живут порознь и не поддерживают никакой связи. Интересно, что белорусский диктатор исповедует традиционные семейные ценности, однако сам, похоже, далек от них.

У пары есть двое детей – Виктор и Дмитрий.

Кто еще стал фаворитками Лукашенко

В 2007 году рядом с белорусским диктатором постоянно замечают певицу Ирину Дорофееву. После знакомства с президентом карьера вокалистка, как и следовало ожидать, пошла вверх.

Женщина сопровождала президента на всех публичных мероприятиях, жила в президентской резиденции во время "Славянского базара" в Витебске, а на день рождения дарит Лукашенко песню: "Ангел мой несравнимый, неземной и нереальный". В ответ диктатор поздравляет певицу в день ее рождения с экрана телевизора.

Однако очень скоро Лукашенко сместил свой фокус внимания на 18-летнюю певицу и актрису Марту Голубеву. Она плясала с президентом в День независимости страны в 2008 году. А на "Мисс Беларусь-2016" Марта сидела справа от главы государства.

Женщины Лукашенка: смотрите фото

Однако с другой стороны сидела другая фаворитка диктатора – ведущая "Белтелерадиокомпании" Полина Шуба. Ранее она появлялась вместе с Лукашенко на матче Чемпионата мира по хоккею в Минске. А на первом в Беларуси Венском балу Александр Григорьевич танцевал с ней вальс.

Ожидается, что после знакомства с Александром Лукашенко ее карьера тоже пошла вверх. Она являлась и моделью и телеведущей на передовых каналах. Кроме того, ее награждают премией "Телевершина" как лучшую ведущую ежедневной информационной программы.

После Полины была 21-летняя витебская студентка Кристина Неверо. Она выиграла конкурс красоты "Королева весна-2016" в Витебске, который организовали БРСМ, Минобразования и Национальная школа красоты. Еще одна девушка, которую не раз видели рядом с Лукашенко – Алина Роскач. Кстати, его он тоже заметил на конкурсе красоты.

Я ни на каком мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников. С одной стороны – сын, с другой – девчонка. В моей службе протокола работают очень красивые девушки, которые часто сами просят посидеть рядом со мной.

– выдал однажды белорусский фанат Путина.

Кстати, среди сотрудниц у Лукашенко тоже была фаворитка. Ею стало Дарья Шманай. Самопровозглашенный президент Беларуси говорил, что она "выше крыши". Она сопровождала картофельного фюрера на официальных приемах, спортивных и культурных мероприятиях.

СМИ больше всего заинтересовались Марией Василевич, последней фавориткой Лукашенко. Ее он уже традиционно "подцепил" на конкурсе "Мисс Беларусь-2018". После этого 21-летняя красавица постоянно появляется с Александром Григорьевичем на публике. Несмотря на то, что годится ей в дедушке, он, обращаясь к ней, постоянно повторяет: "Машенька, детка".



Мария Василевич / Фото из Инстаграмма

Самопровозглашенный президент Беларуси даже лично готовил девушку к конкурсу "Мисс мира" в 2019 году. Кроме этого, он учил свою пассию колоть дрова и танцевал с ней вальс на новогоднем балу.

За свои "заслуги" девушка получила премию "За духовное возрождение" – "значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность".

Позже "Машенька" стала депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата республиканского парламента) нового созыва.

Лукашенко отказался от своего ребенка

В общем, Лукашенко замечали и с другими женщинами, однако интересно также упомянуть о детях диктатора, а точнее. В соответствии с расследованием белорусских журналистов-оппозиционеров ресурса Nexta он отказался от своего умственно отсталого сына.

Журналисты выяснили, что мальчика скрывали и скрывают от общественности в детдоме. Его якобы родила в 2002 году та самая Ирина Абельская, которую считают вероятной мамой Коленьки. Ребенок появился на свет с особенностями развития – умственной отсталостью, аутизмом и недоразвитыми слуховыми проходами (глухонемой).

"Отец" запаниковал, что "неудобный" сын навредит его политической карьере, поэтому решил от него избавиться. Ребенка словно записали на девичью фамилию матери – Матвей Постоялко.

Сейчас он якобы находится в психоневрологическом доме-интернате для пожилых людей и инвалидов №2 в Минске.

Александр Лукашенко и участие Беларуси в войне против Украины