Овладел искусством двойников: что не так с Лукашенко, который появился публично впервые с 9 мая

На фоне разговоров о проблемах со здоровьем и слухов об отравлении в Москве, Александр Лукашенко появился на публике. По крайней мере, в сети обнародовали соответствующие фото, где самопровозглашенный белорусский президент якобы работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Впрочем, к так называемому информационному материалу есть несколько вопросов.

Их в стриме обсудили ведущая Екатерина Соляр и журналист-международник Алексей Бурлаков, информирует 24 Канал. Они предположили, что это видео могло быть заготовлено заранее.

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Экспонат восковых фигур

Алексей Бурлаков отметил, что сначала в сети было фото Лукашенко, где он выглядел очень "отфотошоплённо". Но впоследствии осталось только видео, на котором его облик тоже значительно отредактирован.

"Он похож на экспонат из музея восковых фигур. Может, он овладел искусством двойников и у него теперь есть тоже несколько. Потом, кажется, это фото исчезло из официальных пресс-релизов, а видео осталось – на них он даже говорит. И говорит таким голосом, будто бы при смерти. Или за него какая-то искусственная нейросеть договаривает, а он разве что шевелит губами", – предположил журналист.

Он добавил о другом "ляпе", когда сначала у Лукашенко была забинтована одна рука, а на полигоне уже другая.

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Не хочет отпускать власть

В свою очередь Екатерина Соляр отметила интересный факт, что Лукашенко наблюдал за происходящим на полигоне через камеры видеонаблюдения, а не напрямую. И, может быть, это могло быть записано ранее видео. Потому что появилось оно очень внезапно, как в ответ на все разговоры.

Лукашенко не отпускает власть, потому приходится в таком состоянии говорить. Если это правда, он жив-здоров, говорит без посторонней помощи, то может это быть запись?

– тоже предположил такое мнение Алексей Бурлаков.

Отсюда возникает интересный вопрос: не готовятся ли в Беларуси передавать власть преемнику Лукашенко, в частности, его сыну Николаю.

"Думаю нет. Смотря кто является причиной. Если Россия и его (Лукашенко – 24 Канал) действительно отравили, то тогда им не нужен Коленька. У них есть по меньшей мере 3 человека, которые могут заменить Лукашенко. Вольфович – секретарь Совбеза Беларуси. Это человек, который по изменениям в Конституции берет власть в Беларуси в случае смерти президента. Никто не сможет доказать, что он – человек России", – предположил журналист.

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