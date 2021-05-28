Молниеносные завоевания великого правителя: как Македонский создал мощнейшую империю в мире

Сын колдуньи, которому Аристотель посоветовал завоевать мир. Он помог маме убить отца и захватил его трон. Владел волшебным мечом и был бисексуалом. Это все точно об Александре Македонском, но сколько тут правды, а сколько мифов – точно не скажет никто.

Александра Великого называют не много, не мало – лучшим полководцем в истории человечества. Подробнее о нем – в программе.

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Македонский создал мощнейшую империю

И спорить с этим довольно сложно: за 13 лет во главе армии он успел разбить на то время самую большую и самую мощную империю и сколотить собственную сверхдержаву, размеры которой превышают даже территорию Османской империи на пике ее могущества.

Превратив провинциальный народ, который считали отсталым и варварским – в главных людей планеты, Македонский умер: то ли от малярии, то ли от неправильного лечения, но точно не от вражеского меча. В то же время македонское войско было непобедимым.

Что известно об Александре Великом

Александр Великий – сын царя Филиппа и его пятой жены. Отец Александра и сам мог бы претендовать на место в пантеоне лучших полководцев эпохи, но все его успехи – лишь детские развлечения на фоне грандиозных походов сына.

Так или иначе, именно Филипп начал строить великую Македонию (не ту, что современная отдельная страна, а ту, что ныне область в Греции) сделав ее самой сильной среди многих греческих государств того времени. Подготовил почву, на которой выросла самая могущественная армия Древнего мира, покорившая себе территорию более 20 современных государств



Александр Македонский / мозаика из Национального археологического музея

За 13 лет империя Александра разрослась с одного до более 5 миллионов квадратных километров – от родных краев, вплоть до современных:

Узбекистана;

Кувейта;

Ирака;

Ливии.

Нынешние территории Македонии и Болгарии, севера Египта, Турции, Сирии и даже немного Индии также топтали македоняне. Все это – не только ради денег и славы. Александр стремился как можно дальше продвинуть греческую культуру, желательно на весь известный ему мир. Эту мысль в голову великого полководца поселил его учитель – философ Аристотель.

Звучит красиво, но главная причина все же, конечно, все равно деньги. Дело в том, что упомянутый отец Александра Филипп сколотил огромную армию, в процессе залез по уши в долги. Поэтому правление героя началось далеко не с величественных подвигов, а с продажи семейных земель и имущества.

Армия правителя завоевала всю Грецию

Закрыв отцовские хвосты, Македонский остался без достаточного количества денег на зарплату своим солдатам, так что выход был только один – прибыльная война. А при случае можно и элинскую культуру по миру разнести, почему бы и нет.

Но сначала армия Александра доделала еще одно дело начатое Филиппом – завоевала всю Грецию. Те города, которые без боя сдавались Македонский щедро одаривал, а вот непокорных сильно бил, а потом продавал в рабство.

Поэтому немало побед он одержал языком, а воины с новых территорий пополняли войско Александра. В будущей истории человечества этот трюк часто будут повторять и другие великие полководцы.

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Локальные триумфы – это конечно хорошо, но слишком мелко для амбиций Македонского. Поэтому объединенная Великая греческая армия пошла на Восток, и, что немаловажно, поперла мотивированной.

Александр позаботился о пиаре: он платил уличным ораторам, чтобы они хвалили его, называли прямым потомком Ахиллеса, поэтому греки были готовы идти за ним на Восток, как их предки шли за Ахиллесом. Сейчас это может и выглядит немного прямолинейно и наивно, но в IV веке до нашей эры такой подход сработал.



Македонский погружается под воду / Цифровая библиотека Оксфорда

Поэтому греки раздавали местным тумаков и уверенно продвигались вглубь вражеской страны. План Дария: быстро отразить нападение этих наглецов и пойти ужинать – провалился. Стало понятно, что царь Персии откровенно недооценил угрозу.

Лишь несколько раз получив по ушам, он наконец начал собирать в кучу все свои резервы со слонами и колесницами. На "махаче" ребята сошлись у селения Гавгамелы, которое неожиданно для его скромных обитателей вошло в историю человечества.

Македонский с друзьями собрался в гости к старым знакомым – персам. До того обычно происходило наоборот – представители Персидской империи устраивали вечеринки на греческих землях: битва при Фермопилах, 300 спартанцев, Марафон и тому подобное.

Пророчество оракулов

Те события с походом Александра Великого разделяет примерно 1,5 сотни лет. И персы хоть уже и не были такими монолитными и мощными, как раньше, но все еще оставались главными в регионе и существенно превышали объединенное войско эллинов в количестве. Александр повел в чужие земли примерно 40 тысяч пехотинцев и 5 – 7 тысяч конницы.

По разным данным, Дарий – персидский царь, имел не в 2 или 5, а то и в 10 раз большую армию. И там точно были 200 колесниц и боевые слоны – а это, согласитесь, очень круто.

Казалось, неравные силы должны были бы немного охладить горячий пыл незваных гостей, но к полю битвы войско Александра прибыло совершенно уверенным в собственном триумфе. Все благодаря интересной остановке по дороге. В регионе Фригии, что на территории современной Турции, Македонский заскочил в храм Зевса, посреди которого нашел легендарный Гордиев узел.

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Оракул предсказал, что тот, кто развяжет его, станет правителем всей Малой Азии. Оракулы, как известно, не лгут и сотни лет никто не мог исполнить пророчества. Александр впрочем оказался еще тем "жуком" и вместо того, чтобы развязать узел, просто разрубил его мечом. Мы получили красивый фразеологизм, а воины – безапелляционную веру в то, что следуют за избранником богов.

Несмотря на гигантское превосходство в живой силе, нервничал именно Дарий. Он ожидал, что враг нападет ночью и запретил своим ребятам хотя бы на секунду закрыть глаза. Эллины же в то время спокойно спали. Усталость лишь поднимала градус напряжения внутри войска персов, которое и без того трудно было назвать идеально настроенной военной машиной.

Там собралась совершенно разная публика со всех территорий, которые подчинялись империи Ахеменидов. Воины говорили на разных языках, имели различное оружие и навыки ведения боя, а амуниция была довольно примитивной.



Битва при Исси / Картина Альбрехта Альтдофера

Внешний вид военных

При этом греческие гости данной вечеринки могли похвастаться индивидуальным подходом от македонских "кутюрье". Например кавалерия, которую считали лучшей на планете, имела:

нагрудные латы;

бронзовые шлемы;

трехметровые копья: значительно длиннее, чем у врагов.

Большая палка – лучшая палка, часто оппонент банально не успевал подойти к солдатам Александра. Но если все-таки подбирался поближе, то эллины доставали мечи и круглые щиты.

Тяжелая пехота (гоплиты) имела сравнительно большие щиты, которые среди прочего прятали от вражеского глаза короткие листовидные мечи – идеальное оружие для сражения в тесноте.

Но главной визитной карточкой македонского войска была фаланга – квадратный строй: 16 рядов, по 16 бойцов в каждом. Такое расположение активно использовали еще спартанцы, а новую жизнь ему дал отец Александра Филипп.

Военные навыки войска Македонского

У него не было достаточно профессиональных военных, поэтому царь использовал простенькую тактику для неопытных солдат: разбиваетесь на квадраты и нагло прете на врага или держите его удар. Идея в том, что у солдат просто нет пути назад ведь позади поджимали братья по оружию.

Конечно, атаковали не с голыми кулаками. Маленький круглый щит перевязывали через плечо. Поэтому имели свободные руки, чтобы использовать сарис.

. Сарис – это ударное копье, длиной 5-5,5 метров. Оно лучше, чем у любого врага.

Такое простое и как бы очевидное решение превратило "прямолинейный строй" в лучшее построение Древнего мира. Главным новшеством Филиппа, которое довел до идеала Александр, была координация работы фаланги с конницей. Пехотинцы сковывали врага в бою, а конница наносила молниеносный решающий удар с флангов или тыла – настоящие наковальня и молот.

Но когда в твоем распоряжении буквально множество вооруженных головорезов, то слишком мудрить над тактикой не надо. По крайней мере, так думал Дарий. Гигантская армия персов раскинулась аж на 4 километра в ширину. Вероятнее всего, так растянувшись, персы хотели окружить все греческое войско и просто смять его благодаря тотальному преимуществу в живой силе.



Семья Дарья перед Македонским / Картина Паоло Веронезе

Нивелировать эту разницу Александр сумел благодаря гениальному тактическому ходу. Еще перед боем он разделил свою армию на 2 крыла, которые действовали практически автономно. Вскоре после начала "мясорубки" правое крыло, которым командовал сам Македонский, начало активно двигаться еще правее, будто пытаясь обойти край вражеских редутов, или вообще покинуть поле боя.

Конечно, персы должны были реагировать, отправив часть своей конницы на отсечение. И тем самым они разорвали свой строй, чего как оказалось и добивался Александр. Он резко развернул свои отряды и клином бросился в центр персидской армии. Ко всему персы еще и не заметили, что рядом с эллинскими конниками бежали пельтасты, которые не позволили персидской коннице броситься вдогонку Александру.

Пельтасты – это пехотинцы, основным оружием которых было короткое метательное копье (именно благодаря им появились олимпийские копья).

Поэтому Македонский таки нанес удар в самое сердце вражеской армии, среди прочего заставив Дария бежать с поля боя. Все время пока великий полководец выполнял этот маневр, левое крыло его армии отвлекало и сдерживало большинство персидского войска. В какой-то миг греки там оказались на грани поражения, и после того, как Александр добился своего, персы без лишнего пафоса "дали драпака" вслед за собственным царем.

Важный фактор победы при Гавгамелах

Еще одним важный фактором победы при Гавгамелах стало то, как македоняне разобрались с колесницами врага. Те были усовершенствованны специально для противостояния фаланге – к колесам были прикреплены острые косы, которые должны бы на скорости "просто рубить врагов в капусту".

Но Александр Великий придумал еще один революционный трюк: мышеловку. Воины фаланги резко меняли строй перед атакой колесницы, оставляя свободными специальные проходы, куда лошади и несли всадников. Дальше ловушка закрывалась и солдаты в тылу просто расстреливали экипаж колесниц.

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Гениальные тактические решения военачальника, плюс отвага солдат – одна из самых легендарных военных побед в истории человечества. Александр Великий разрушил величественное персидское государство и назвал себя повелителем Азии. После такого триумфа просто развернуться и возвращаться домой было бы странно.

Греки освоились на новых территориях и пошли дальше. Александр добрался вплоть до современного Пакистана. Там получил другую историческую, но очень тяжелую победу – на реке Гидаспе македоняне разбили индийского царя Пора и его боевых слонов.

После смерти Александра Великого империя распалась

Однако насколько быстро Александр начал свои завоевания, настолько же молниеносно они остановились. Так и не потерпев ни одного существенного поражения на полях боя, полководец заболел и вскоре умер. Почти сразу его огромная империя разлетелась на куски.

Но место в истории человечества Александр Македонский себе оформил навсегда. Именно воспоминания о его свершениях вдохновляли на "подвиги" Цезаря, Наполеона и других великих военачальников. Его армия претендует на то, чтобы называться лучшей в истории и по праву занимает одно из главных мест в пантеоне Богов войны.