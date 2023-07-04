Вместо скандального Борисова: Одесский областной ТЦК получил нового руководителя
Источник:Валерий Залужный
На должность начальника Одесского областного ТЦК и СП назначали Александра Охрименко. До этого он был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Охрименко назначили вместо Евгения Борисова, отстраненного от исполнения обязанностей решением Ставки. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что новый начальник неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине.
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Одесский областной ТЦК получил нового руководителя
По словам Залужного, на должность начальника Одесского областного ТЦК и СП он назначил одного из лучших военных командиров – полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Александр – боевой офицер, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине,
– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Залужный назначил на должность Александра Охрименко / фото Валерия Залужного
Что этому предшествовало
- Недавно журналисты выяснили, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова владеет недвижимостью и автомобилями в Испании на миллионы долларов. Все это родные одесского военкома приобрели во время полномасштабной войны.
- Позже журналисты пообщались по телефону с Борисовым. Сначала он уверял, что его семья ничем в Испании не владеет. Однако после того, как услышал о выписках из местного реестра, заявил, что его жена занимается там розничной торговлей и он не "влезает" в эти дела.
- Кстати, еще в апреле 2023 года экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что семья Борисова приобрела на испанском побережье имение стоимостью более 3 миллионов евро. Имение зарегистрировано на мать одесского военкома.
- Ранее ГБР возбудило производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.
- За дело Борисова уже взялась прокуратура. Так, в Офисе Генерального прокурора хотят проверить информацию, опубликованную расследователями. В частности, речь идет о приобретении Борисовым и членами его семьи автомобилей премиум-класса и недвижимого имущества в Испании на общую сумму более 196 миллионов гривен.