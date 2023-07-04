Вместо скандального Борисова: Одесский областной ТЦК получил нового руководителя

На должность начальника Одесского областного ТЦК и СП назначали Александра Охрименко. До этого он был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Охрименко назначили вместо Евгения Борисова, отстраненного от исполнения обязанностей решением Ставки. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что новый начальник неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине.

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Одесский областной ТЦК получил нового руководителя

По словам Залужного, на должность начальника Одесского областного ТЦК и СП он назначил одного из лучших военных командиров – полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Александр – боевой офицер, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине,

– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.



Залужный назначил на должность Александра Охрименко / фото Валерия Залужного

Что этому предшествовало