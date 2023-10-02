"Большой патриот и националист": в Луганской области погиб командир роты стрелкового батальона

В Луганской области погиб украинский военный Александр Пастух родом из Хмельницкой области. Ему было всего 42 года.

У защитника был позывной "Добрый". Он был командиром третьей роты второго стрелкового батальона имени Тараса Хаммера.

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Что известно о погибшем Герое

В Войтовецкой общине рассказали, что Александр Пастух родился 23 мая 1981 года. Он учился в Войтовецкой школе, а после 6 класса с семьей переехал в Киев.

Позже мужчина поступил в киевский техникум электронных приборов, а затем – получил высшее образование на кафедре политологии философского факультета Киевского университета имени Тараса Шевченко.

Жизнь Саши была сложной и тернистой. Он – большой патриот и националист. И за свои националистические и патриотические идеи был политическим заключенным в период с 2004 по 2014 год, а это почти половина его короткой жизни,

– рассказали о Герое.

В 2014 году Александр стал добровольцем в ряды батальона "Азов". А после полномасштабного вторжения с 24 февраля был в составе второго стрелкового батальона ДУК "Правый сектор".

Благородство, отвага и доброе сердце – это навсегда добродетели Александра. Он никогда не жаловался на войне, а был уверен в своих взглядах и поступках. В изнурительных боях и трудностях – мотивировал не сдаваться, не скулить и продолжать.

К сожалению, Александр погиб 29 сентября во время выполнения боевого задания возле Кременной на Луганщине. Прощание с Героем пройдет в Киеве 4 октября. Похоронят его на Лесном кладбище.

Александр погиб в Луганской области / фото из соцсетей

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