"Большой патриот и националист": в Луганской области погиб командир роты стрелкового батальона
В Луганской области погиб украинский военный Александр Пастух родом из Хмельницкой области. Ему было всего 42 года.
У защитника был позывной "Добрый". Он был командиром третьей роты второго стрелкового батальона имени Тараса Хаммера.
Важно В Украине на войне погиб гражданин Эстонии с позывным "Стингер"
Что известно о погибшем Герое
В Войтовецкой общине рассказали, что Александр Пастух родился 23 мая 1981 года. Он учился в Войтовецкой школе, а после 6 класса с семьей переехал в Киев.
Позже мужчина поступил в киевский техникум электронных приборов, а затем – получил высшее образование на кафедре политологии философского факультета Киевского университета имени Тараса Шевченко.
Жизнь Саши была сложной и тернистой. Он – большой патриот и националист. И за свои националистические и патриотические идеи был политическим заключенным в период с 2004 по 2014 год, а это почти половина его короткой жизни,
– рассказали о Герое.
В 2014 году Александр стал добровольцем в ряды батальона "Азов". А после полномасштабного вторжения с 24 февраля был в составе второго стрелкового батальона ДУК "Правый сектор".
Благородство, отвага и доброе сердце – это навсегда добродетели Александра. Он никогда не жаловался на войне, а был уверен в своих взглядах и поступках. В изнурительных боях и трудностях – мотивировал не сдаваться, не скулить и продолжать.
К сожалению, Александр погиб 29 сентября во время выполнения боевого задания возле Кременной на Луганщине. Прощание с Героем пройдет в Киеве 4 октября. Похоронят его на Лесном кладбище.
Александр погиб в Луганской области / фото из соцсетей
Потери Украины на войне
- Напомним, что на фронте в Украине погиб гражданин Эстонии Танель Криггуль. Его позывной – "Стингер".
- А в Донецкой области погиб нацгвардеец Константин Ковтун. Ему был всего 21 год, когда враг забрал у него жизнь.
- Также в борьбе за Украину погиб Сергей Бондаренко. Летом 2022 года он участвовал в освобождении Архангельского Херсонской области.