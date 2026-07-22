Зеленский освободил Сырского от должности главнокомандующего ВСУ: опубликован указ

Владимир Зеленский заявил, что освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ.

Соответствующий указ появился на сайте президента.

Что известно об увольнении Сырского?

Президент Зеленский на следующий день, после того как определился с кандидатурой на должность Главнокомандующего ВСУ, уволил генерала Александра Сырского с должности.

Накануне стало известно, что новым главкомом Вооруженных Сил станет Михаил Драпатый. Соответствующий указ о назначении уже опубликован. С ним президент уже определил задачу на ближайшее время и в среднесрочную перспективу.

Справка. Александра Сирского назначили главнокомандующим ВСУ 8 февраля 2024 года, когда Владимир Зеленский освободил от этой должности Валерия Залужного. До этого Сирский был командующим Сухопутными войсками ВСУ, в 2020 году ему также присвоили звание генерал-полковника.

Напомним, 12 июля Владимир Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку Кабмина. Уже 14 июля Верховная Рада отправила правительство Юлии Свириденко в отставку.

В частности, был уволен министр обороны Михаил Федоров.

Как сообщали СМИ, главной причиной кадрового решения Зеленский назвал невозможность и дальше мириться с конфликтом между руководством Минобороны и Генерального штаба.

В свою очередь сам Федоров заявил, что его команда столкнулась с блокированием всех предложенных инициатив.

На следующий день украинцы начали массовые протесты с требованием вернуть министра на должность, а вместо этого отправить в отставку Александра Сырского. К этому призыву присоединилось немало ветеранов и действующих военных – они выражали недовольство тем, как Сырский руководит армией.

Советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Зеленский прислушался к требованиям протестующих в первый же день. В то же время он отметил, что для подготовки и принятия соответствующих решений требуется время.