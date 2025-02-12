СМИ выяснили, кого Трамп согласился вернуть России в обмен на Фогеля

США вернули Марка Фогеля из российской тюрьмы в рамках обмена во вторник, 11 февраля. Сначала не сообщали, кого Вашингтон отдал Москве взамен, однако СМИ выяснили имя россиянина.

Россия получила обратно своего гражданина Александра Винника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post, который получил подтверждение от Белого дома.

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Кого обменяли на Фогеля

США согласились вернуть российского киберпреступника Александра Винника в обмен на освобожденного американского школьного учителя Марка Фогеля. Винника арестовали в Греции в 2017 году, впоследствии экстрадировали в США.

Там он в мае 2024 года признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Заметим, что еще с 2023 года Винник и его адвокаты открыто заявляли о своей заинтересованности в потенциальном обмене заключенными.

Еще ранее сообщалось, что Винник руководил криптовалютной биржей BTC-e, как признало следствие, он отмыл 4 миллиарда долларов США, полученных в результате атак программ-вымогателей, кражи личных данных, групп наркоторговли и другой преступной деятельности.

Напомним, после увольнения Фогеля Трамп сказал, что Россия вела себя "очень хорошо" и так можно будет положить конец войне в Украине. Советник по вопросам национальной безопасности Майк Волц добавил, что этот обмен демонстрирует "добрую волю россиян"