Александра Дубинского избили в СИЗО: адвокаты говорят, что обнаружили гематомы

Адвокаты Александра Дубинского сообщают, что народный депутат 2 декабря был избит в Лукьяновском СИЗО. Они утверждают, что врачи констатировали множественные гематомы.

Дубинский находится в изоляторе в связи с подозрением в госизмене. Ранее сообщалось, что он сидит в камере вместе с еще одним заключенным.

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Заявление адвокатов нардепа

Адвокаты Александра Дубинского рассказали, что якобы подозреваемого в госизмене политика 2 декабря избили неизвестные. В настоящее время он находится в Лукьяновском СИЗО. Об этом он сообщил администрации изолятора и своим защитникам.

По словам адвокатов, сразу после инцидента вызвали скорую помощь, констатировавшую многочисленные гематомы. Есть подозрения на перелом ребер.

Сейчас Александр Дубинский с адвокатами ожидает приезда работников полиции для составления акта о телесных повреждениях,

– сообщили в официальном канале нардепа.

Там подчеркнули, что адвокаты требуют немедленного решения о переводе Дубинского в следственный изолятор СБУ. Также защита показала журналистам записку, которую отдал адвокатам нардеп. Там он описал, как якобы все происходило.

Записка Дубинского с объяснением, как его избили / Суспильне

Правоохранители позднее подтвердили, что к ним обратились с заявлением об избиении.

Следственные изоляторы не относятся к системе Нацполиции, но по указанному заявлению на место выехала следственно-оперативная группа и там будет работать,

– сообщила полиция в комментарии "Радио Свобода".

Дело Дубинского: что известно