Пришел на работу пьяным: Зеленский уволил председателя Ивано-Франковской РГА Ярощука
Источник:ZAXID.NET
Александра Ярощука уволили с должности председателя Ивано-Франковской райгосадминистрации. Он нарушил предписания Кодекса законов о труде.
Ранее Кабинет министров уже согласовал увольнение Ярощука, хотя об основаниях такого решения не сообщил. Они вспылыли 31 августа, когда президент Зеленский подписал соответствующее распоряжение.
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Пришел на работу пьяным
В распоряжении говорится, что Ярощук позволил себе явиться на работу в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, бывший председатель Ивано-Франковской районной государственной администрации нарушил одно из предписаний Кодекса законов о труде Украины. Речь идет о 7 пункте статьи 40, которая предусматривает, что появление работника на рабочем месте в "нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения" дает основания для расторжения с ним трудового договора.
Сам Александр Ярощук пока что не комментировал свое увольнение. Отметим, что 54-летний чиновник возглавляет Ивано-Франковскую РГА с марта 2021 года. Ранее он являлся главой частного предприятия "Ярко-ИФ".
В 2014 году баллотировался на выборы Верховной Рады от политической партии "Народный фронт", но не прошел.
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