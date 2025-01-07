Кубраков получил должность в Минобороны: какие обязанности будет выполнять

В Минобороны сообщили о назначении на одну из должностей Александра Кубракова. Отныне он будет работать советником министра обороны Украины на общественных началах.

Министр обороны Украины Рустем Умеров считает, что назначение Александра Кубракова на эту должность поможет усовершенствовать системы логистики и снабжения в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Почему Кубракова назначили на эту должность

Умеров заявил, что опыт Кубракова на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" является важным. А также может помочь в повышении эффективности оборонных процессов и укреплению обороноспособности страны.

Назначение Александра Кубракова может усовершенствовать ряд процессов в Вооруженных Силах Украины для обеспечения надлежащего функционирования системы снабжения и логистики,

– добавляет Умеров.

Отметим, что 9 мая 2024 года Кубракова уволили с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. За такое решение проголосовали 272 народных депутата.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что региональная политика, которую осуществляло министерство, находится "в критическом состоянии".