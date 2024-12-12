Командующего ОТУ "Донецк" уволили, но "мешок" под Курахово закрывается, – DeepState

Аналитики DeepState оценили ситуацию под Курахово. Там Россия образовала "Успеновский мешок". Также, по их данным, был уволен Александр Луценко, командующий ОТГ "Донецк". Ранее военные жаловались на его действия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState. Несколько дней назад, 10 декабря, DeepState призвали спасти Покровск от командующего ОТГ "Донецк".

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Что происходит под Курахово

Россияне окружают украинские силы возле Успеновки Кураховской общины Донецкой области. В "мешке" оказались сразу несколько населенных пунктов, где держатся наши защитники.

Последние сообщения оттуда не очень утешительны, и обстановка все больше ухудшается. Стоит выделить несколько ключевых мест в "мешке": Елизаветовка – Романовка – Веселый Гай – Анновка, которые находятся непосредственно в нем и куда враг пробует прорваться непрестанно, буквально, со всех сторон. А также Трудовое – Успеновка – Дальнее, которые играют основную роль удержания этого "мешка". Именно из Дальнего и Трудового россияне лезут в Успеновку, где закрывается "мешок",

– говорится в посте.

"Успеновский мешок" на карте фронта под Курахово / Карта DeepState

В самой Успеновке не раз видели россиян. Они активно пытаются штурмовать это село, закрепляться там для дальнейшего продвижения и, конечно, захватить его целиком. Для этого давят пехотой. Силы обороны не всегда могут зачистить здания от врага.

Еще DeepState сообщили, что оккупанты могут осуществлять маневры между Успеновкой и Анновкой. Это фактически отрезает группировки подразделений СОУ в "мешке". Но пока этот участок в серой зоне, ведь нет подтверждения, что россияне смогли закрепиться там.

Вооруженные силы ведут активную работу по стабилизации. Можно надеяться, что врагу не дадут закрепиться. Впрочем, проблемы есть и в другом.

Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка", когда враг продолжает постепенно захватывать Курахово. Нынешняя обстановка является результатом бездействия или не совсем понятной деятельности ОТГ "Донецк". Враг занимает все большую территорию непосредственно в Успеновке, рискуя замкнуть кольцо и оставить подразделения Сил Обороны в Анновке, Успеновке, Трудовом, Веселом Гаю и Романовке,

– написали аналитики.

По их данным, командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко уволили. Скорее всего, его назначили в командование Сухопутных войск.

Что ранее писали о командующем ОТГ "Донецк" и как реагировало высшее командование

10 декабря в "Волках Да Винчи" заявили о критической ситуации на Покровском направлении. Командир Сергей Филимонов написал, что высшее командование ставит перед подразделениями нереалистичные задачи.

На следующий день на Покровское направление поехал Сырский. Он сказал, что из-за постоянных атак врага приходится принимать нестандартные решения. А 12 декабря заявил: командование просчитывает все возможные варианты дальнейших действий врага и готовится к ним.