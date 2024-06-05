Молодая полицейская, которую волной снесло в море в Одессе, была сиротой, – СМИ
Источник:"Радио Трек"
На выходных в Одессе трагически погибла 20-летняя полицейская Александра Олещук. Девушку волной снесло с пирса.
Поиски правоохранители продолжались трое суток. 5 июня в ГСЧС сообщили, что нашли тело погибшей девушки.
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Была сиротой
Известно, что 20-летняя Александра Олещук была родом из Ровно. В апреле прошлого года она завершила обучение во Львовском государственном университете внутренних дел. После девушка занимала должность участкового офицера полиции Ровенского РУП. В конце апреля 2024 года ее отправили на курсы в ведомственном заведении на Кировоградщине. На момент трагедии Александра находилась в Одессе на отдыхе.
Как сообщают местные СМИ, 20-летняя лейтенантка была сиротой. Ее воспитанием занималась бабушка. В сети есть фото девушки с ее опекуншей.
У погибшей Александры из родных была только бабушка: видео соцсети
Гибель полицейской в Черном море:
2 июня около 20:40 в Одессе около 20:40 в Одессе морская волна сбила полицейскую, которая стояла на пирсе, с ног и сбросила в море. В сети появилось видео, на котором видно, как большая волна сначала сбивает девушку с ног, в результате чего она ударяется головой. Уже вторая волна забирает ее в море. Тело погибшей обнаружили 5 июня неподалеку от места, где произошла трагедия. Отмечается, что Александра была на отдыхе в Аркадии вместе с друзьями. Полицейскую смыла волна, когда она пыталась сделать фото на пирсе на память об Одессе.
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