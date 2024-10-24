Полетели головы: уволен руководитель департамента здравоохранения Хмельницкой ОГА

В Хмельницкой области уволили руководителя департамента здравоохранения областной военной администрации Александра Завроцкого после решения ликвидировать все МСЭК.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин. Соответствующее решение он принял накануне, 23 октября.

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Александра Завроцкого уволили с должности

Так, вчера, 23 октября, Сергей Тюрин уволил директора Департамента здравоохранения ОВА Александра Завроцкого. Он напомнил, что в соответствии с решением СНБО и выводов Минздрава, в Украине будут ликвидированы все МСЭК. Поэтому, по его словам, на центральном уровне принято кадровые решения.

Медико-социальная экспертиза должна проводиться прозрачно и справедливо, быть ориентированной на человека. Злоупотреблениям в ней не должно быть места. Очевидно, что координация по этим вопросам выполнялась на ненадлежащем уровне. Поэтому приняты соответствующие кадровые решения,

– говорится в сообщении.

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