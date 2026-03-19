Силы обороны полностью заблокировали оккупантов на одном из ключевых направлений

Украинские военные активно проводят контратакующие действия и налаживают логистические пути на фронте, несмотря на вражеские атаки. К тому же Силам обороны удалось заблокировать продвижение оккупантов на Александровском направлении.

Соответствующее заявление во время телеэфира сделал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Спикер сообщил, что главная задача заключается в том, чтобы остановить продвижение противника, перехватить инициативу и не позволить ему проводить активные штурмы.

Не даем им заводить ни штурмовые группы, ни группы закрепления на определенные территории, а наоборот – отбрасываем их,

– отметил он.

По словам Волошина, на отдельных участках десантно-штурмовые войска проводят контратаки и постепенно отбрасывают противника, хотя итоговые результаты еще не объявляются.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают активные боевые действия. Также спикер отметил, что военные налаживают логистику, несмотря на попытки российских сил прервать поставки боеприпасов и подкреплений.

Кстати, происходит и эффективное уничтожение российских солдат на украинской территории. В течение суток наши воины ликвидировали еще 1 520 оккупантов.

На юге зона поражения иногда достигает более 20 километров, однако украинские силы используют различные средства, в частности, наземные роботизированные системы и дроны, чтобы обеспечить стабильное снабжение.

