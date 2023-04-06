Максимально критический уровень, – Данилов о количестве ракет у россиян
Источник:Укринформ
В последние месяцы Россия уменьшила количество массированных ракетных атак по Украине и обстрелов в целом. Это свидетельствует об окончании ракетных запасов противника.
В частности, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он утверждает, что Украина отслеживает количество вражеских боеприпасов.
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Опасность не миновала
Мы отслеживаем количество ракет, находящихся на территории России. Она действительно снизилась до максимально критического уровня. Но это не значит, что угрозы нет,
– подчеркивает Данилов.
Любое попадание ракеты, в результате которой могут погибнуть украинцы и разрушиться инфраструктура, – это трагедия.
Данилов сообщил, что Россия пока не может наращивать запасы снарядов в том количестве, в котором хотела бы. Однако оккупанты пополняют арсенал боеприпасов.
Какие страны снабжают оружие России
"Сейчас доказано, что дроны Россия получает от Ирана. Они сотрудничают и не скрывают этого", – говорит секретарь СНБО.
Однако в отношении других стран, то у Украины пока отсутствуют факты поставки оружия стране-агрессорке.
В то же время, Данилов сказал, что пока неизвестно, на сколько времени у россиян хватит ресурсов для войны с Украиной.
В ГУР прокомментировали истощение российских запасов
- Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что если раньше захватчики выпускали свои ракеты по объектам критической инфраструктуры, то теперь россияне в большинстве своем готовят по военным объектам. Однако это отнюдь не означает, что угроза гражданскому населению исчезнет.
- Юсов заметил, что у россиян осталось около 15 процентов высокоточного оружия от исходного количества. Поэтому часто враг применяет устаревшие, неточные и неэффективные средства.
- "Особенно, когда речь идет о С-300 по прифронтовым территориям. Там о точности вообще речь не идет. К тому же – ложные разведанные в большинстве случаев. В дальнейшем больше всего будет страдать именно гражданская инфраструктура", – подчеркнул Юсов.
- В то же время, представитель украинской военной разведки предупреждает, что вражеские ракеты полностью закончатся еще не скоро.
- "Если мы говорим о запасах устаревших ракет, тех же С-300, то они измеряются тысячами. И варварские ракетные обстрелы могут продолжаться еще долго", – заметил пресс-секретарь ГУР.