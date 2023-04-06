Максимально критический уровень, – Данилов о количестве ракет у россиян

В последние месяцы Россия уменьшила количество массированных ракетных атак по Украине и обстрелов в целом. Это свидетельствует об окончании ракетных запасов противника.

В частности, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он утверждает, что Украина отслеживает количество вражеских боеприпасов.

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Опасность не миновала

Мы отслеживаем количество ракет, находящихся на территории России. Она действительно снизилась до максимально критического уровня. Но это не значит, что угрозы нет,

– подчеркивает Данилов.

Любое попадание ракеты, в результате которой могут погибнуть украинцы и разрушиться инфраструктура, – это трагедия.

Данилов сообщил, что Россия пока не может наращивать запасы снарядов в том количестве, в котором хотела бы. Однако оккупанты пополняют арсенал боеприпасов.

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"Сейчас доказано, что дроны Россия получает от Ирана. Они сотрудничают и не скрывают этого", – говорит секретарь СНБО.

Однако в отношении других стран, то у Украины пока отсутствуют факты поставки оружия стране-агрессорке.

В то же время, Данилов сказал, что пока неизвестно, на сколько времени у россиян хватит ресурсов для войны с Украиной.

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