На каждой Ставке рассматривают вопросы Бахмута, – Данилов рассказал, говорилось ли об отступлении из города
25 апреля президент Владимир Зеленский собрал очередную Ставку Верховного Главнокомандующего. На повестке дня был и вопрос Бахмута.
Об этом в эфире телемарафона отметил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также напомнил, что украинские защитники и защитницы обороняют город-крепость с 1 августа 2022 года.
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Стоит ли вопрос выхода из города
Данилов рассказал, что Ставку собирают 2-3 раза в неделю и каждый раз вопрос Бахмута обязателен.
Это для нас важный стратегический пункт. Многие говорили, что нужно сдать город и отойти, но такими темпами мы можем очень быстро дойти до наших западных границ,
– подчеркнул Данилов.
Он добавил, что на Ставке военнослужащие каждый раз обсуждают вопросы города и рассказывают о стратегии обороны в этом направлении. И каждый раз они уверяют, что этот участок нужно обязательно держать, чтобы остальные части фронта "не посыпались".
"Враг физически уничтожает все сооружения в городе и таким образом не позволяет вести оборону", – отметил секретарь СНБО.
Несмотря на это, Бахмут стоит, украинские военные его защищают и сдавать его никто не собирается.
Ситуация на фронте: последние новости
- В недавнем заявлении представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что противник понес значительные потери на Бахмутском направлении: погибли десятки тысяч военных Несмотря на эти неудачи, захватчики продолжают продвигаться вперед, ежедневно беспощадно штурмуя город.
- Однако, благодаря непоколебимой самоотверженности Вооруженных Сил, Бахмут остается опорным пунктом и отказывается подчиняться врагу. Спикер акцентировал внимание на том, что Бахмут становится образцом военного позора России. Не помогают оккупантам ни ударные силы, ни нанесение ударов всеми видами ствольной артиллерии, ни обстрелы из РСЗО, авиации и дронами-камикадзе.
- По данным Генштаба ВСУ, самые ожесточенные бои сейчас продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов с РСЗО.
- За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово.