На каждой Ставке рассматривают вопросы Бахмута, – Данилов рассказал, говорилось ли об отступлении из города

25 апреля президент Владимир Зеленский собрал очередную Ставку Верховного Главнокомандующего. На повестке дня был и вопрос Бахмута.

Об этом в эфире телемарафона отметил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также напомнил, что украинские защитники и защитницы обороняют город-крепость с 1 августа 2022 года.

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Стоит ли вопрос выхода из города

Данилов рассказал, что Ставку собирают 2-3 раза в неделю и каждый раз вопрос Бахмута обязателен.

Это для нас важный стратегический пункт. Многие говорили, что нужно сдать город и отойти, но такими темпами мы можем очень быстро дойти до наших западных границ,

– подчеркнул Данилов.

Он добавил, что на Ставке военнослужащие каждый раз обсуждают вопросы города и рассказывают о стратегии обороны в этом направлении. И каждый раз они уверяют, что этот участок нужно обязательно держать, чтобы остальные части фронта "не посыпались".

"Враг физически уничтожает все сооружения в городе и таким образом не позволяет вести оборону", – отметил секретарь СНБО.

Несмотря на это, Бахмут стоит, украинские военные его защищают и сдавать его никто не собирается.

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