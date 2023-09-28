Был очень светлым человеком: на фронте погиб поэт Алексей Ивакин

К сожалению, война забрала жизнь еще одного украинского воина. Погиб харьковский поэт Алексей Ивакин.

О смерти воина стало известно 26 сентября. Алексей был вдохновителем и участником культурной среды "Литературный SLAM".

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Что известно о погибшем бойце

Друзья, вы все слышали эту грустную новость. Не стало прекрасного человека, крутого поэта, образцового семьянина и отца двух детей Леши Ивакина. Он был настоящим защитником Родины и очень светлым человеком. Мы не встречали ни одного человека, который хоть что-то плохого сказал об Алексее. Ни одной,

– говорится в сообщении.

У военного осталось двое детей и жена. Сейчас для семьи погибшего организовуют сбор средств:

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Погибший воин и поэт Алексей Ивакин / фото из соцсетей

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