Был очень светлым человеком: на фронте погиб поэт Алексей Ивакин
Источник:Литературный SLAM
К сожалению, война забрала жизнь еще одного украинского воина. Погиб харьковский поэт Алексей Ивакин.
О смерти воина стало известно 26 сентября. Алексей был вдохновителем и участником культурной среды "Литературный SLAM".
Важно Отдал жизнь за Украину: в боях под Опытным погиб 24-летний защитник из Купянска
Что известно о погибшем бойце
Друзья, вы все слышали эту грустную новость. Не стало прекрасного человека, крутого поэта, образцового семьянина и отца двух детей Леши Ивакина. Он был настоящим защитником Родины и очень светлым человеком. Мы не встречали ни одного человека, который хоть что-то плохого сказал об Алексее. Ни одной,
– говорится в сообщении.
У военного осталось двое детей и жена. Сейчас для семьи погибшего организовуют сбор средств:
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Погибший воин и поэт Алексей Ивакин / фото из соцсетей
Болезненные потери Украины на войне
- На войне погиб защитник из Львовской области Юрий Богонос. Он полег в бою на Юге, недалеко от Новой Токмачки. Мужчине было всего 36 лет. У него осталась жена и маленькая дочь.
- Также враг забрал жизнь у Егора Петрова с Купянска на Харьковщине. Известно, что защитник Харьковской области отдал свою жизнь за Украину 13 сентября. Оккупанты убили 24-летнего военного под Опытным на Донетчине.
- Анатолий Хоревко отдал свою жизнь за свободу Украины под Вербовым на Запорожье. Мужчина был старшим оператором взвода огневой поддержки аэромобильного батальона. Он погиб 20 сентября 2023 во время вражеских минометных обстрелов.