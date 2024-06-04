Его группа отличилась жестокостью: Лубинец рассказал об авторе видео издевательств над пленными

По сети распространяется видео, на котором российские военные издеваются над украинскими пленными. Омбудсмен отмечает, что это лишь вершина айсберга, реакция международного сообщества должна быть более острой.

На резонансных кадрах россияне ведут связанных украинских воинов по лесу, а также бьют их изо всех сил. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец констатировал в эфире телемарафона, что удалось установить личность автора видео, – информирует 24 Канал.

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Россия терроризирует военнопленных

По словам Лубинца, недавнее видео, которое появилось в телеграм-каналах, является лишь маленькой частью из всего объема свидетельств нарушения врагом законов и обычаев войны.

Самое главное, Украина пытается найти каждого российского военного преступника. В частности, автором резонансного ролика является Киприн Алексей Леонидович.

Проводится большая работа по идентификации каждого военнослужащего российской армии. Удалось установить автора видео. Это Киприн Алексей, который воюет против Украины с 2014 года,

– сказал омбудсмен.

По информации Лубинца, Киприн воюет в составе группировки "Русич". Она неоднократно отмечалась жестоким обращением с военнопленными.

Это не единичные случаи, это система, которая существует в российской армии. К сожалению, мы видим, что почти все наши военнопленные рассказывают о случаях пыток, отсутствии надлежащих условий в плену.

OSINT-группа проекта "Пчелы" публиковала больше данных о Киприне. Как отмечают расследователи:

02.04.1992 – дата рождения российского военного;

780726406586 – индивидуальный налоговый номер;

Санкт-Петербург, улица Тамбасова, 24, квартира 59 – адрес.

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Зафиксировано немало фактов, когда Россия нарушала правила обращения с военнопленными. Скажем, казнила украинских военных. Только в течение зимы 2023 и 2024 года Миссия ООН зафиксировала 32 казни украинских пленных.

Соответствующие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные во время конфликтов имеют право на гуманное отношение. Терроризируя людей, Кремль в очередной раз подтверждает свою преступную сущность и нежелание выполнять международное право.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. На видео захватчики применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн СССР.