Лукашенко срочно перевезли в президентскую клинику

Самопровозглашенный президент Беларуси что-то заболел. Александр Лукашенко даже переехал в резидентскую клинику в Дроздах.

Эту информацию подтвердили сразу несколько белорусских телеграмм-каналов.

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Известно, что 13 мая, примерно в 19:00, Лукашенко приехал в "Республиканский клинический медицинский центр" Беларуси, расположенный на берегу водохранилища Дрозды.

Известно, что в момент приезда подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог стояли силовики. После проезда кортежа Лукашенко, проезды были открыты,

– говорится в сообщении.



Больница, куда приехал Лукашенко / Фото из белорусских телеграмм-каналов

Что известно о состоянии здоровья Лукашенко

Слухи об ухудшении здоровья Лукашенко стали активно распространяться после его появления на параде в Москве 9 мая. Он едва передвигался и сразу после парада быстро вернулся домой.

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя "бегство" Лукашенко, сослался на его сильную занятость. Позже в СМИ появилась информация, что Лукашенко с начала мая почти не появляется на публике.

Белорусское издание проанализировало график самопровозглашенного президента и сравнило, чем он занимался в аналогичные дни в прошлом месяце. И оказалось, что в начале мая президент посетил только одно публичное мероприятие. Уже тогда у него были проблемы с голосом.

В случае смерти Лукашенко власти в Беларуси должны перейти к главе верхней палаты парламента Беларуси Наталье Кочановой.

Интересно, что издание The Mirror писало, что самопровозглашенный президент Беларуси могли отравить в Москве 9 мая. Ведь Лукашенко не пришел на завтрак вместе с лидерами других стран, приехавшими к российскому диктатору на парад.