Отца задержали, а дочь "закрыли": как Россия уничтожает семью за антивоенный рисунок школьницы

В Минске задержан россиянин Алексей Москалев. Мужчину начали преследовать из-за антивоенного изображения его дочери Марии, которая учится в 6 классе.

Директор школы вызвала полицию из-за рисунка

РосСМИ сообщают, что история началась весной 2022 года, сообщает 24 Канал. Тогда Маша нарисовала на уроке антивоенный рисунок. Девочка изобразила женщину с ребенком, на которых летят ракеты со стороны России. Рисунок школьница подписала словами "Нет войне" и "Слава Украине".

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Тогда директор школы вызвала к ребенку полицию. Девочку забрали в участок, а уже через день в школу пришли работники ФСБ.

В тот же месяц на Алексея составили протокол по маразматической статье о дискредитации российской армии. Причиной стал антивоенный комментарий в соцсети.

Впоследствии Алексея признали "виновным" в повторной дискредитации российских захватчиков. Причиной снова стали комментарии в соцсети. Но тогда мужчина возражал, что писал их. Алексей пожаловался, что его страницу взломали.

Школьницу содержат в "реабилитационном центре"

Уголовное производство было открыто зимой 2022 года. Мужчину задержали 1 марта и отправили под домашний арест. Машу сейчас удерживают в "реабилитационном центре". Школьнице не разрешают встречаться с посетителями. Девочке удалось передать папе письмо. В нем Маша пишет, что папа – ее герой.

Накануне объявления "приговора", Алексей сбежал из-под домашнего ареста. Впоследствии его задержали в Минске.

К женщине пришли из-за обращения к Путину

Тем временем к россиянке Нине Кривощековой пришли из-за видео, записанного к Владимиру Путину. Местные жители рассказывали бункерному деду, что дорогу в населенном пункте не могут отремонтировать уже 35 лет. Вскоре к Нине пришли сотрудники Центра борьбы с экстремизмом.