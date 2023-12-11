Навальный исчез из исправительной колонии: перед этим ему стало плохо

Алексей Навальный исчез из колонии, где отбывал наказание. Его местонахождение пока неизвестно.

Алексей Навальный, так называемый российский оппозиционер, больше не числится в исправительной колонии строгого режима ИК-6 Мелехово во Владимирской области России. В то же время неизвестно, где он находится, сообщила его пресс-секретарь.

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С ним не могли выйти на связь почти неделю

Известно, что в колонии особого режима ИК-7 Владимирской области Навального тоже нет.

Ранее сообщалось, что с Алексеем Навальным не могут выйти на связь уже 6 дней.

В понедельник, 11 декабря, должно было состояться заседание суда. Навального на него не вывели даже по видеосвязи.

Накануне у так называемого оппозиционера были проблемы со здоровьем. После этого от него не получали никаких известий.

Другие источники пишут, что с Навальным все хорошо и он прекрасно себя чувствует. Также анонимные российские источники утверждают, что он прекрасно чувствует себя и продолжает находится во Владимирской области.

Также отмечают, что его внесли в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Навального приговорили к 19 годам лишения свободы