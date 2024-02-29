Отказывают предоставить катафалк: в команде Навального сообщили о новых проблемах с похоронами

Команда Алексея Навального столкнулась с новыми проблемами с похоронами российского оппозиционера. Ритуальные агентства страны-агрессора отказывают предоставить катафалк для того, чтобы похоронить тело Навального.

Об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в соцсети Х, ранее известной как твитер. Ранее команда российского оппозиционера сталкивалась с другими проблемами относительно похорон Навального, передает 24 Канал.

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Команде Навального отказали в предоставлении катафалка

Ярмыш отметила, что сначала команде Алексея Навального не дали снять похоронный зал для прощания с российского агентства. Теперь проблемы возникли, когда должно состояться просто отпевание Навального в церкви.

Ритуальные агенты сообщают нам, что ни один катафалк не соглашается везти туда тело,

– отметила она.

Пресс-секретарь Навального отметила, что, по словам ритуальных агентов, всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли.

Несмотря на это, в другом посте Ярмыш подчеркнула, что несмотря на все противодействие, прощание с Алексеем Навальным 1 марта в Москве обязательно состоится. Она отметила, что отпевание будет в 14:00, а сами похороны – в 16:00, по московскому времени.

Соратники Навального имели другие проблемы относительно похорон