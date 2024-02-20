Мать Навального обратилась к Путину: какое требование она выдвинула

Мать Алексея Навального обратилась к Владимиру Путину на видео, которое распространила команда покойного оппозиционера. Также она написала письменное обращение к российскому диктатору.

Людмила заявила, что она не может увидеть тело Алексея Навального уже 5-й день. Матери оппозиционера не говорят, где оно находится.

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Что мать Навального сказала Путину

Людмила Навальная записала видеообращение возле колонии ИК – 3 "Полярный волк". Именно там 16 февраля умер российский оппозиционер и ее сын.

Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне увидеть моего сына. Я требую немедленно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить,

– сказала она.

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Соратник оппозиционера Илья Жданов поделился в соцсетях фотографией письменного обращения Людмилы Навальной. В письме к Путину она тоже требует дать ей возможность похоронить сына, а также говорит, что следственный комитет отказался выдавать ей тело и давать любую информацию о его местонахождении.



Письменное обращение Людмилы Навальной к российскому диктатору / Фото Ильи Жданова

Сам Жданов заявил, что во вторник, 20 февраля, суд в Салехарде получил иск о бездействии следственного комитета по этому вопросу.

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