Из-за смерти Навального: США рассматривают внедрение новых санкций против России

19 февраля 2024, 20:07
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Источник:

Barrons

США размышляют над введением санкций против России. Причиной является внезапная смерть Алексея Навального в колонии.

Об этом сообщил Джо Байден во время встречи с журналистами пресспула в Вашингтоне. Отметим, что о смерти российского оппозиционера стало известно днем 16 февраля.

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Реакция США на смерть Навального

На встрече с журналистами Джо Байдена спросили, какими будут дальнейшие действия США в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. Президент Соединенных Штатов отметил, что вероятным ответом могут стать санкции.

У нас уже есть санкции, но мы рассматриваем дополнительные санкции, да,
– подчеркнул Байден.

Отметим, что в день смерти политика американский лидер выступил с обращением. В своем выступлении Байден назвал ответственным за убийство российского президента Владимира Путина, отметив, что у власти будет "своя история". Президент США подчеркнул, что Путин готов убивать не только граждан других государств, но и собственных и призвал обеспечить Украину помощью.

Гибель Навального: последние новости

  • Российские оппозиционные СМИ пишут, что Алексея Навального могли постепенно травить малыми дозами в колонии в течение многих месяцев. Они отмечают, что непосредственное участие в убийстве политика принимал председатель следственного комитета Александр Бастрыкин. Он имел личную неприязнь к оппозиционеру.
  • Жена Алексея Навального сделала заявление, что будет продолжать дело своего мужа. Юлия Навальная утверждает, что именно Владимир Путин убил политика и подчеркнула, что она знает "из-за чего конкретно" это произошло. Она пообещала обнародовать детали убийства.
  • В то же время мать Навального не пускают к телу сына. Вероятно, политика могли перевезти в морг города Салехард конвоем. В самом морге отказываются отвечать, есть ли у них тело оппозиционера.

Автор: Дмитро Усик