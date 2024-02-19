Из-за смерти Навального: США рассматривают внедрение новых санкций против России

США размышляют над введением санкций против России. Причиной является внезапная смерть Алексея Навального в колонии.

Об этом сообщил Джо Байден во время встречи с журналистами пресспула в Вашингтоне. Отметим, что о смерти российского оппозиционера стало известно днем 16 февраля.

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Реакция США на смерть Навального

На встрече с журналистами Джо Байдена спросили, какими будут дальнейшие действия США в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. Президент Соединенных Штатов отметил, что вероятным ответом могут стать санкции.

У нас уже есть санкции, но мы рассматриваем дополнительные санкции, да,

– подчеркнул Байден.

Отметим, что в день смерти политика американский лидер выступил с обращением. В своем выступлении Байден назвал ответственным за убийство российского президента Владимира Путина, отметив, что у власти будет "своя история". Президент США подчеркнул, что Путин готов убивать не только граждан других государств, но и собственных и призвал обеспечить Украину помощью.

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