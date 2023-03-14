В Бахмуте погиб оператор Суспильной студии и военный Алексей Ольховик. У Героя осталась жена и дочь Ева, которой даже нет года.

Гибель военного подтвердила его супруга. Алексей Ольховик с начала полномасштабной войны воевал в составе 241 бригады теробороны города Киева, которую впоследствии отправили в Донецкую область.

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В Бахмуте погиб оператор Суспильного Алексей Ольховик

Коллега Алексея журналистка Анастасия Жук написала, что воин погиб 13 марта в Бахмуте.

Наша первая командировка на войну была в Бахмут в 2020 году. 13-го марта 2023 года ты погиб в этом же Бахмуте,

– написала журналистка.

Она вспомнила, что Алексей когда-то сказал ей, – если бы не взяла с собой на войну во времена ООС, то он бы, наверное, и не пошел бы на полномасштабную войну.

"И знаешь, я сейчас не очень рада, что взяла тебя с собой тогда…. К сожалению, в мире не придумали слов, чтобы выразить два чувства: любовь и боль смерти", – рассказала Анастасия Жук.

Журналистка также написала, что Алексей был другом, с которым можно было поделиться радостью и поныть на ухо, а еще много шутить и смеяться. Они вместе планировали снять короткометражный, а затем и полный фильм, писали сценарий и рисовали раскадровки.

Анастасия Жук рассказала, что в сентябре 2022 года Алексей Ольховик получил минно-взрывное ранение и приблизительно месяц лечился. После выздоровления снова вернулся на фронт – в Бахмут.

Алексей Ольховик стал 49-м погибшим от рук России медийщиком

Институт массовой информации сообщил, что Алексей Ольховик стал 49-м медийщиком, погибшим в Украине в результате российской вооруженной агрессии.

По данным ИМИ, восемь погибли во время исполнения журналистской деятельности. Еще 41 медийщик погиб как участник боевых действий или стал жертвой российских обстрелов не во время исполнения журналистских обязанностей.

Буквально 9 февраля 2023 года погиб журналист Алексей Борис, 31 января – Игорь Терехин. Также свои жизни за Украину отдали Александр Махов, Максим Мединский, оператор 24 Канала Юрий Олейник да еще много медийщиков.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и друзьям Алексея Ольховика. Вечная память Герою!

Редакция 24 Канала искренне соболезнует всем родным, друзьям и коллегам погибших сотрудников СМИ. Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!