В Бахмуте погиб оператор Суспильного Алексей Ольховик
Источник:Суспильне
В Бахмуте погиб оператор Суспильной студии и военный Алексей Ольховик. У Героя осталась жена и дочь Ева, которой даже нет года.
Гибель военного подтвердила его супруга. Алексей Ольховик с начала полномасштабной войны воевал в составе 241 бригады теробороны города Киева, которую впоследствии отправили в Донецкую область.
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В Бахмуте погиб оператор Суспильного Алексей Ольховик
Коллега Алексея журналистка Анастасия Жук написала, что воин погиб 13 марта в Бахмуте.
Наша первая командировка на войну была в Бахмут в 2020 году. 13-го марта 2023 года ты погиб в этом же Бахмуте,
– написала журналистка.
Она вспомнила, что Алексей когда-то сказал ей, – если бы не взяла с собой на войну во времена ООС, то он бы, наверное, и не пошел бы на полномасштабную войну.
"И знаешь, я сейчас не очень рада, что взяла тебя с собой тогда…. К сожалению, в мире не придумали слов, чтобы выразить два чувства: любовь и боль смерти", – рассказала Анастасия Жук.
Журналистка также написала, что Алексей был другом, с которым можно было поделиться радостью и поныть на ухо, а еще много шутить и смеяться. Они вместе планировали снять короткометражный, а затем и полный фильм, писали сценарий и рисовали раскадровки.
Анастасия Жук рассказала, что в сентябре 2022 года Алексей Ольховик получил минно-взрывное ранение и приблизительно месяц лечился. После выздоровления снова вернулся на фронт – в Бахмут.Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и друзьям Алексея Ольховика. Вечная память Герою!
Алексей Ольховик стал 49-м погибшим от рук России медийщиком
- Институт массовой информации сообщил, что Алексей Ольховик стал 49-м медийщиком, погибшим в Украине в результате российской вооруженной агрессии.
- По данным ИМИ, восемь погибли во время исполнения журналистской деятельности. Еще 41 медийщик погиб как участник боевых действий или стал жертвой российских обстрелов не во время исполнения журналистских обязанностей.
- Буквально 9 февраля 2023 года погиб журналист Алексей Борис, 31 января – Игорь Терехин. Также свои жизни за Украину отдали Александр Махов, Максим Мединский, оператор 24 Канала Юрий Олейник да еще много медийщиков.