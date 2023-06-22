Израиль сейчас ближе к Украине: какую поддержку может оказать страна для нашей борьбы с Россией

Глава украинского Минобороны Алексей Резников 21 июня пообщался со своим израильским коллегой Йоавом Галантом. Это первый разговор должностных лиц со времени назначения Галанта на эту должность в декабре 2022 года. По ее результатам уже можно свидетельствовать – Израиль стал ближе к Украине.

Об этом 24 Каналу отметил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он объяснил системную работу представителей государственных органов власти и какое значение она имеет.

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Системная работа политиков

С начала полномасштабной войны украинские политики и чиновники на всех уровнях особенно работают с теми странами, которые все еще сомневаются или склоняются к России, отметил Вениславский. Они пытаются убедить их в том, что это страна-террорист и агрессор. И эта работа приводит к существенным политическим сдвигам.

Этот разговор министров обороны Украины и Израиля свидетельствует о том, что Израиль сейчас ближе к Украине, чем был в начале полномасштабной войны. Особенно с учетом тех групп и агентов влияния Кремля, которых много на территории этой страны,

– подчеркнул чиновник.

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Он добавил, что народ Израиля поддерживает Украину, власть – делает это осторожно, но с хорошей динамикой.

"Израиль к нам приближается и это будет иметь хорошие последствия", – подчеркнул Вениславский.

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