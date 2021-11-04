Рада назначила Алексея Резникова министром обороны
Источник:24 канал
Верховная Рада назначила Алексея Резникова новым министром обороны Украины. Соответствующее решение на заседании 4 ноября поддержали 273 нардепа.
На должность министра обороны Алексея Резникова рекомендовал Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
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Резников стал новым министром обороны
На посту министра обороны Резников сменил Андрея Тарана, которого накануне Верховная Рада отправила в отставку.
Перед голосованием Резников выступил перед народными депутатами и представил программу своей деятельности на посту главы Минобороны. Среди основных пунктов – повышение качества управления, изменение подхода к кадровым вопросам и обеспечение синергии действий между министерствами.
Резников отметил, что армия в Украине пользуется наибольшим уровнем доверия. Однако в нашем обществе, по его словам, до сих пор не сформировано целостное представление о том, какая система обороны нужна. По словам экс-министра реинтеграции, деятельность Министерства обороны является достаточно важной.
Результаты деятельности министерства влияют на весь сектор и сказываются на устойчивости государства в целом. Поэтому я принимаю представление на эту должность (министра обороны – 24 канал) как большую честь и в то же время понимаю всю тяжесть ответственности,
– заявил Резников
С назначением Алексея Резникова на новую должность поздравил президент Владимир Зеленский, который присутствовал на голосовании. Новый министр обороны сразу после голосования принес присягу перед нардепами.Обратите внимание! Отставку Андрея Тарана с должности министра обороны на заседании парламента 3 ноября поддержал 341 народный избранник.
Заявление об увольнении Резникова
- 1 ноября представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Алексей Резников написал заявление об отставке с должности вице-премьера по собственному желанию. После этого документ зарегистрировали в Аппарате Верховной Рады.
- Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Резникова на пост нового главы Минобороны.
- Впоследствии заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила 24 каналу эту информацию, добавив, что назначение планируют обсудить 1 ноября на заседании фракции.
- Верховная Рада приняла заявление Резникова. Отставку главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий поддержали 329 народных избранников.
Что известно об Алексее Резникове
Источник: Википедия
- Министр родом из Львова. Окончил юридический факультет Львовского университета имени Ивана Франко.
- Работал юристом. В 2004 году был одним из защитников тогда еще кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко. Именно он на фоне Оранжевой революции представлял его в Верховном Суде по делу о признании выборов недействительными.
- В 2008 году его избрали депутатом Киевского городского совета. Там Резников продержался несколько созывов.
- Осенью 2019 года вошел в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.
- Вице-премьером-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий был с начала марта 2020 года.