Рада назначила Алексея Резникова министром обороны

4 ноября 2021 , 11:04
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Источник:

24 канал

Верховная Рада назначила Алексея Резникова новым министром обороны Украины. Соответствующее решение на заседании 4 ноября поддержали 273 нардепа.

На должность министра обороны Алексея Резникова рекомендовал Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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Резников стал новым министром обороны

На посту министра обороны Резников сменил Андрея Тарана, которого накануне Верховная Рада отправила в отставку.

Перед голосованием Резников выступил перед народными депутатами и представил программу своей деятельности на посту главы Минобороны. Среди основных пунктов – повышение качества управления, изменение подхода к кадровым вопросам и обеспечение синергии действий между министерствами.

Резников отметил, что армия в Украине пользуется наибольшим уровнем доверия. Однако в нашем обществе, по его словам, до сих пор не сформировано целостное представление о том, какая система обороны нужна. По словам экс-министра реинтеграции, деятельность Министерства обороны является достаточно важной.

Результаты деятельности министерства влияют на весь сектор и сказываются на устойчивости государства в целом. Поэтому я принимаю представление на эту должность (министра обороны – 24 канал) как большую честь и в то же время понимаю всю тяжесть ответственности,
– заявил Резников

С назначением Алексея Резникова на новую должность поздравил президент Владимир Зеленский, который присутствовал на голосовании. Новый министр обороны сразу после голосования принес присягу перед нардепами.

Обратите внимание! Отставку Андрея Тарана с должности министра обороны на заседании парламента 3 ноября поддержал 341 народный избранник.

Заявление об увольнении Резникова

Что известно об Алексее Резникове

Источник: Википедия

  • Министр родом из Львова. Окончил юридический факультет Львовского университета имени Ивана Франко.
  • Работал юристом. В 2004 году был одним из защитников тогда еще кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко. Именно он на фоне Оранжевой революции представлял его в Верховном Суде по делу о признании выборов недействительными.
  • В 2008 году его избрали депутатом Киевского городского совета. Там Резников продержался несколько созывов.
  • Осенью 2019 года вошел в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.
  • Вице-премьером-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий был с начала марта 2020 года.
Автор: Наталія Пристанська, Іван Магуряк