Украина – де-факто член НАТО: Резников назвал основания так считать

Во время войны с Россией Украина сменила ход мнений западных лидеров. Ведь еще недавно страны-члены альянса расценивали военную помощь Украине, как эскалацию конфликта.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Как видим, "подход к мышлению" мировых лидеров сейчас существенно изменился в пользу нашего государства.

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Почему Украина уже фактически в НАТО

Резников уверен, что Украина получит долгожданное вооружение, в том числе танки и истребители, поскольку весной и Украина и Россия готовятся к новым наступлениям.

Украина стала членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (по закону). Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать,

– подчеркнул министр.

К слову, как отмечал сам Путин, "вторжение в Украину – экзистенциальное сражение против западных стран, желающих ослабить Россию".

Российское командование утверждает, что оно воюет с НАТО в Украине, поскольку Запад снабжает наше государство оружием.

Украина является донором безопасности в мире

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО – это параллельный путь, который нужно решать по отдельности.

"Украина уже является фактическим донором безопасности всего Североатлантического альянса. Мы защищаем евроатлантическое пространство и становимся самой мощной военной силой на восточном фланге НАТО", – сказал Кулеба.

Министр убежден, что необходимо как можно скорее формализовать то, что давно стало фактом: что Украина является неотъемлемой и значимой частью евроатлантического сообщества.

Наше государство значительно усиливает коллективные возможности и обороноспособность НАТО. Кулеба добавил, что полноправное членство нашего государства в НАТО откроет новые возможности для Украины и ее государств-членов.

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