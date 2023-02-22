Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он ожидает, что в ближайшее время первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами прибудут в Украину.

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В то же время российские танки "вторгаются" в ЕС

Резников также отметил, что ночью 22 февраля 4 российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО. Однако это произошло благодаря украинским воинам.

Российский металлолом идет в Европу / Фото из фейсбука Резникова

24 февраля граждане четырех стран – Германии, Литвы, Латвии и Эстонии – одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов.

– говорится в сообщении.

Министр добавил, что летом первые такие экспозиции принимали наши партнеры в Польше и Чехии. По словам Резникова, в Европе вблизи посмотрят на настоящее лицо россиян, ранее вызывавшее тотальный страх, а теперь все чаще – отвращение и презрение.

Европейцы увидят настоящее лицо России / Фото из фейсбука Резникова

"Больше европейцев убедится, что Россию можно и нужно побеждать на поле боя. И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома", – отметил министр.

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