Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він очікує, що вже найближчим часом перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами прибудуть до України.

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Водночас російські танки "вдираються" в ЄС

Резніков також зауважив, що вночі 22 лютого 4 російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Однак це сталось завдяки українським воїнам.

Російський брухт прямує до Європи / Фото з фейсбуку Резнікова

24 лютого громадяни чотирьох країн – Німеччини, Литви, Латвії та Естонії – одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів,

– йдеться у повідомленні.

Міністр додав, що влітку перші такі експозиції приймали наші партнери у Польщі та Чехії. За словами Резнікова, у Європі зблизька подивляться на справжнє обличчя росіян, яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше – огиду та презирство.

Європейці побачать справжнє обличчя Росії / Фото з фейсбуку Резнікова

"Більше європейців переконається, що Росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку", – зазначив міністр.

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