"Был верен военной присяге": в больнице умер защитник из Киевской области Алексей Рогачев
22 марта, 08:38
"Был верен военной присяге": в больнице умер защитник из Киевской области Алексей Рогачев

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Военный из Киевской области Алексей Рогачев умер в больнице 16 марта из-за тяжелых ранений.
  • Рогачев получил ранение 28 февраля вблизи Чугуева на Харьковщине, он был водителем-электриком в минометной батарее.

В результате тяжелых ранений в больнице умер военный из Киевской области Алексей Рогачев. Сердце украинского защитника остановилось 16 марта.

Трагическое известие сообщила пресс-служба Белоцерковской городской территориальной общины.

Что известно об Алексее Рогачеве?

Алексей Рогачев родился в 1984 году: он был водителем-электриком отделения управления командира минометной батареи штурмового батальона одной из воинских частей.

К сожалению, военный умер 16 марта в одном из больничных учреждений Киева, во время лечения тяжелого ранения, полученного 28 февраля вблизи Чугуева на Харьковщине.

В Белоцерковской городской территориальной общине отметили, что военный оставался верным присяге на верность украинскому народу и мужественно выполнил свой долг в бою за Украину.

Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким,
– добавили в пресс-службе.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Рогачева. Вечная память!

Они отдали свою жизнь за Украину

  • На фронте во время выполнения боевого задания погиб украинский музыкант и военнослужащий Дмитрий Гладиренко. Он был саксофонистом Городского дворца культуры в Чернигове и мечтал вернуться к музыке после войны.
     

  • Во время вражеской дроновой атаки погиб Денис Мирон, полицейский Киевской области. 29-летний правоохранитель умер во время выполнения боевого задания в Донецкой области. У погибшего осталась жена, сын и родители.
     

  • В зоне боевых действий погиб соучредитель сообщества North Side Group Ярослав "Мажор" Чернышев. Родом из Харькова, он начал службу еще в 2016 году, а полномасштабное вторжение заставило военного вернуться на фронт добровольцем.