Отдали жизнь за свободу: на фронте погибли тернополяне Алексей Сидорчук и Олег Милян
- На войне с Россией, во время выполнения боевых задач в Запорожской и Донецкой областях, погибли воины из Тернополя Алексей Сидорчук и Олег Милян.
- Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил о потерях и выразил соболезнования родным и близким погибших воинов.
На войне с Россией погибли воины из Тернополя Алексей Сидорчук и Олег Милян. Жизнь военнослужащих оборвалась во время выполнения боевого задания.
Трагическое известие сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.
Что известно о павших бойцах?
Сергей Надал сообщил, что, защищая Украину и ее свободу, погиб военный Алексей Сидорчук. По его словам, жизнь бойца оборвалась 27 февраля во время выполнения боевого задания в Запорожской области – он отдал его за независимость и мирное будущее государства.
Искренне соболезнуем всем родным, друзьям и близким Героя. Вечная и светлая память защитнику Украины!
– написал мэр города.
Сергей Надал также сообщил о гибели еще одного воина – тернополянина Олега Миляна. По его словам, защитник погиб 26 февраля во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
Мэр отметил, что каждый павший воин является невыразимой потерей для Тернополя.
Выражаем глубокие соболезнования семье, близким и собратьям Олега. Вечная и светлая память Герою!
– говорится в заметке.
Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Сидорчука и Олега Миляна. Вечная память!
Они отдали жизнь за Украину
На фронте погиб 29-летний фотограф и кинооператор Вадим Тихоновский. Известно, что военный погиб как Герой, спасая четырех побратимов.
На линии боевого соприкосновения в Херсонской области отдал свою жизнь 27-летний Иван Алексеев. Он служил в должности водителя-электрика в отделении ударных БпАК и погиб вблизи поселка Большая Александровка.
24 февраля также официально подтвердили гибель украинского военного Мирослава Козы, тело которого долгое время не могли идентифицировать. Свой последний бой он принял вблизи населенного Васильевка Покровского района Донецкой области.