Дело Алексея Тандыра: скандальному судье продлили меру пресечения

Судья Алексей Тандыр 26 мая сбил насмерть нацгвардейца на блокпосте в Киевской области. Его дело продолжают расследовать правоохранители, а самому скандальному судье 17 июля продолжили меру пресечения.

Следовательно, Тандыра будут держать под стражей до 26 августа 2023 года. Стоит отметить, что скандальный судья не имеет права вносить залог как альтернативу мере пресечения.

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Тандыру продлили меру пресечения

Журналисты отмечают, что судебное заседание в Печерском райсуде Киева началось с ходатайств самого Тандыра. По его словам, правоохранители и журналисты якобы нарушают презумпцию невиновности.

ГБР, СМИ, отдельные активисты объявляют и утверждают некоторые неустановленные факты. Это касается, например, алкогольной экспертизы,

– заявил судья.

Тогда Тандыр обратился в суд с просьбой запретить ГБР нарушать презумпцию невиновности. Он также просил суд узнать, почему через два месяца после отбора до сих пор нет результатов алкогольной экспертизы.

На это ответил прокурор Михаил Доманский, отметив, что нужно больше времени во избежание неточностей.

"Впрочем, велась видеофиксация на нагрудную камеру. Видно полностью разговор. Первые объяснения подозреваемого. То есть весь комплекс доказательств указывает на опьянения у подозреваемого", – сказал прокурор.

Судья Олеся Батрин ходатайство Тандыра о презумпции невиновности поддержала.

Адвокаты Тандыра также принесли схемы блокпостов, утверждая, что там есть множество правонарушений. В частности, якобы нет заборчиков и необходимых знаков.

Они также добавили, что нацгвардейцы якобы, нарушая правила, вышли на дорогу раньше. Кроме того, они пожаловались на то, что сторона защиты не приобщается к следственным действиям.

В своем выступлении Алексей Тандыр назвал риски обвинения необоснованными, попросил изменить меру пресечения на домашний арест.

Во время заседания судья зачитала показания главного свидетеля — руководителя блокпоста, как ранее требовала адвокат Бовнегра. По ее словам, достаточно много неточностей. Представителям потерпевшей стороны в их участии в суде отказали.

В конце концов стало известно, что, по решению Печерского райсуда, мера пресечения судьи Тандыру продлена на 2 месяца, а именно до 26 августа 2023 года. Эта дата оговорена, ведь 26 августа завершается срок досудебного расследования дела.

Раньше одна из экспертиз подтвердила нетрезвость Тандыра

В Государственном бюро расследований 11 июля отметили, что одна из судебно-психологических экспертиз подтвердила, что судья Алексей Тандыр находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, он ревностно пытался скрыть этот факт от правоохранителей.

В ГБР также сообщали, что есть уже данные по скорости, с которой ехал судья на момент ДТП. Скорость движения составляла более 100 километров в час, в пять раз больше, чем заявлял сам Тандыр.

Представитель ГБР Татьяна Сапьян также отметила, что, несмотря на все фейки, Алексей Тандыр не вмешивался в следствие. По ее словам, никаких официальных заявлений от судьи не поступало.

В скором времени на сайте 24 Канала выйдет расследование о работе судьи Тандыра. В частности, в этом материале покажут, как именно подозреваемый "закрывал дела" за управление автомобильным средством, находясь в состоянии алкогольного или иного вида опьянения.