Гибель нацгвардейца в ДТП: судью Тандыра оставили под стражей еще на 2 месяца
4 апреля 2024, 20:17Читати новину українською
Источник:Киевская городская прокуратура
Судье Тандыру, который совершил смертельное ДТП, продлили содержание под стражей. Он будет находиться под стражей до 2 июня 2024 года.
Напомним, Алексей Тандыр совершил ДТП в мае 2023 года на одном из блокпостов в Киеве. Он сбил насмерть нацгвардейца.
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Судье Тандыру продлили содержание под стражей
Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщила 4 апреля Киевская городская прокуратура.
Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца – до 2 июня 2024 года.
Судья Тандыр сбил нацгвардейца: коротко
- Напомним, что в конце мая 2023 года судья Алексей Тандыр, находясь за рулем автомобиля, сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту.
- К сожалению, от полученных травм парень погиб на месте.
- Главное об аварии, которую совершил скандальный судья – читайте в материале.