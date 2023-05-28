"Все обвинения – неправда": Тандыр убеждал, что ехал медленно и не был пьян

Глава Макаровского суда сбил нацгвардейца на дороге, в результате чего тот скончался. Речь идет об Алексее Тандыре. Затем он заверил, что был трезв на момент аварии и ехал на очень медленной скорости.

В ночь на 26 мая в столице Алексей Тандыр сбил военнослужащего Вадима Бондаренко. Вскоре прошло заседание Высшего совета правосудия, на котором обвиняемый в ДТП судья пытался оправдаться.

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Заседание ВСП

Следует сказать, что Высший совет правосудия разрешил взять Тандыра под арест на два месяца – до 21 июля – без возможности внесения залога.

Во время заседания по своему делу обвиняемый заверил, что ехал со скоростью 20 километров в час, и отрицал все обвинения в том, что был в тот момент в состоянии алкогольного опьянения.

Я ехал с небольшой скоростью, я объясню, потому что были другие машины, я ехал в потоке. Там не такой поток, когда час пик, но еще другие машины ехали. Я просто не помню – до этих знаков или после. Но я ехал в потоке машин, и там быстро ехать невозможно. Там пластиковые заграждения стоят, и их быстро не проедешь. Ну, 20 (километров в час – 24 Канал),

– сказал он.

Кроме того, Тандыр прокомментировал обвинения прокурора в том, что в его автомобиле нашли бутылку из-под алкоголя. Собственно, на них он ответил, что просто не знал о ее существовании в своей машине: "Я не знаю об этой бутылке. Я увидел это только на фотографиях. Скорее всего, она в машине лежала еще до того, потому что на фотографии видел на пассажирском сиденье, на полу она валялась".

Свидетельство подозреваемого Тандыра: смотрите видео

Отказ от сдачи анализов

Известно, что Тандыр отказался сдавать анализы на содержание алкоголя в своей крови после того, как это произошло.

В то же время представительница ГБР Татьяна Сапьян констатировала, что подозреваемый пытается манипулировать судебным процессом

Однако, по ее словам, уже собрали все необходимые показания, факты и данные, чтобы доказать вину главы Макаровского суда.

Если вину Алексея Тандыра докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье 286-1 Уголовного кодекса. В ней говорится о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Во время этого же заседания Тандыр признал вину за это ДТП и пообещал сотрудничать со следствием. Также судья попросил прощения у семьи погибшего нацгвардейца. В то же время он отрицал обвинения в том, что отказывался сдавать анализы.