Сказал, что у него инсульт: депутат Черновицкого облсовета не вернулся из командировки в Румынию

Стало известно, что один из депутатов Черновицкого облсовета от партии "Слуга народа" воспользовался своим служебным положением и не вернулся из командировки в Румынию. Речь идет об Алексее Волощуке, который входил в состав официальной делегации областных депутатов.

В облсовете уже сделали обращение и отметили, что депутат-беглец уже уволен из исполкома. По словам коллеги-депутата, Волощук сказал, что у него случился инсульт и он попал в больницу.

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Как отреагировали в облсовете на побег депутата

Известно, что Волощук является не только депутатом, он также занимает должность начальника отдела по вопросам международных связей Черновицкого областного совета. Он и другие представители облсовета поехали в Румынию в официальную командировку 31 мая, впрочем, назад депутат решил не возвращаться.

В Черновицком областном совете заявили, что пока неизвестно место пребывания Волощука.

В установленный срок в Украину не вернулся. На работе не появился. Сейчас место его пребывания неизвестно. Согласно пункту 9 части 6 статьи 55 Закона Украины "О местном самоуправлении" и пунктом 4 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины, Алексей Волощук был уволен с занимаемой должности,

– говорится в заявлении облсовета.

Там также добавили, что об инциденте также проинформировали правоохранительные органы.

"Осуждаем позорный поступок, который негативно влияет на репутацию работников органов местного самоуправления и депутатского корпуса", – добавили в облсовете.

В комментарии для Общественного, заместитель председателя Черновицкого облсовета Николай Гуйтор, который также был в составе делегации. Он рассказал, что во время командировки от Волощука поступил звонок, в котором он сказал, что у него случился инсульт и он находится в больнице.

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