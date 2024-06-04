В облраді уже зробили звернення та зазначили, що депутата-втікача вже звільнено з виконкому. За словами колеги-депутата, Волощук сказав, що у нього стався інсульт і він потрапив в лікарню.

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Як відреагували в облраді на втечу депутата

Відомо, що Волощук є не лише депутатом, він також обіймає посаду начальника відділу з питань міжнародних зв’язків Чернівецької обласної ради. Він та інші представники облради поїхали до Румунії в офіційне відрядження 31 травня, втім, назад депутат вирішив не повертатися.

В Чернівецькій обласній раді заявили, що наразі невідоме місце перебування Волощука.

У встановлений термін до України не повернувся. На роботі не з’явився. Наразі місце його перебування невідоме. Згідно з пунктом 9 частини 6 статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування" та пунктом 4 статті 40 Кодексу законів про працю України, Олексій Волощук був звільнений із займаної посади,

– мовиться в заяві облради.

Там також додали, що про інцидент також проінформували правоохоронні органи.

"Засуджуємо ганебний вчинок, який негативно впливає на репутацію працівників органів місцевого самоврядування та депутатського корпусу", – додали в облраді.

В коментарі для Суспільного, заступник голови Чернівецької облради Микола Гуйтор, який також був у складі делегації. Він розповів, що під час відрядження від Волощука надійшов дзвінок, у якому він сказав, що у нього стався інсульт і він перебуває у лікарні.

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